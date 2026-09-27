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पितृ पक्ष में तर्पण करने देवघर पहुंच रहे लोग, शिवगंगा में पिंडदान कर पूर्वजों से मांग रहे आशीर्वाद

पितृ पक्ष शुरू होते ही शिवगंगा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. लोग पिंडदान करने पहुंच रहे हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

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शिवगंगा में पिंडदान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
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देवघर: सनातन परंपरा में पितृ पक्ष का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. इस दौरान लोग अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं. मान्यता के अनुसार, विधि-विधान से किए गए तर्पण के जरिए पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है और परिवार के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है.

आज से पितृ पक्ष शुरू

27 सितंबर से पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है, जो 10 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान देश-विदेश में रहने वाले सनातनी श्रद्धालु अपने पूर्वजों के निमित्त विभिन्न तीर्थ स्थलों पर पहुंचकर तर्पण और पिंडदान करते हैं. गया जी को पिंडदान के प्रमुख स्थलों में माना जाता है, लेकिन देवघर के शिवगंगा में भी पितृ पक्ष के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु तर्पण और पिंडदान के लिए पहुंचते हैं.

शिवगंगा में पिंडदान (ETV BHARAT)

पितृ पक्ष की शुरुआत के साथ ही देवघर की शिवगंगा में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देने लगी है. लोग शिवगंगा में स्नान और पूजा-अर्चना के बाद अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हुए तिल और जल अर्पित कर रहे हैं. मंत्रोच्चारण के साथ पूर्वजों की आत्मा की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जा रही है.

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शिवगंगा परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV BHARAT)

पूर्वजों के लिए पिंडदान की परंपरा

शिवगंगा में श्रद्धालुओं को पिंडदान कराने वाले पंडा बाबा सागर बताते हैं कि लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हुए परिवार की अगली पीढ़ी के लिए भी आशीर्वाद की कामना करते हैं. खासकर अकाल मृत्यु से दिवंगत हुए लोगों के लिए भी इस दौरान तर्पण और प्रार्थना की जाती है. वहीं, बाबा वशिष्ठ नारायण के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान काला तिल, जौ, कुश घास और चावल सहित अन्य सामग्री के माध्यम से पूर्वजों को स्मरण किया जाता है. श्रद्धालु धार्मिक विधि-विधान के साथ तर्पण कर अपने पितरों से परिवार के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं.

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पितृ पक्ष की तैयारी में जुटे लोग (ETV BHARAT)

धर्माचार्यों के अनुसार, जो लोग गयाजी नहीं जा पाते हैं, वे देवघर के शिवगंगा में भी अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करते हैं. हालांकि, पिंडदान को लेकर अलग-अलग धर्माचार्यों की अपनी-अपनी मान्यताएं हैं. कुछ का कहना है कि विधि-विधान से शिवगंगा में पिंडदान किया जा सकता है, जबकि कई धर्माचार्य गया जी को मोक्ष की प्रमुख स्थली मानते हुए वहां पिंडदान की परंपरा को विशेष महत्व देते हैं.

कई जगहों से पहुंच रहे श्रद्धालु

इन अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं के बावजूद पितृ पक्ष की शुरुआत के साथ शिवगंगा में जुट रही श्रद्धालुओं की भीड़ यहां की धार्मिक आस्था को दर्शाती है. देवघर के पंडा समाज के अलावा बिहार के जमुई, लखीसराय, मुंगेर समेत कई जिलों से भी श्रद्धालु पितृ पक्ष के दौरान तर्पण और पिंडदान के लिए देवघर पहुंच रहे हैं. पौराणिक और धार्मिक परंपराओं में मान्यता है कि मृत्यु के बाद पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किया जाता है. इसी परंपरा के तहत साल में एक बार आने वाले पितृ पक्ष में लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं.

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