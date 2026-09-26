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पितरों के स्मरण और तर्पण का पर्व पितृ पक्ष आज से, 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पर समापन

पितृ पक्ष में लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को भोजन, गौसेवा, वस्त्र दान तथा अन्य धार्मिक कार्य करते हैं.

Shraddh Paksha begins on Saturday.
श्राद्ध पक्ष शनिवार से शुरू (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 6:43 AM IST

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बीकानेर: सनातन धर्म में पितृ पक्ष को पूर्वजों के स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा का विशेष पर्व माना जाता है. 26 सितंबर से पूर्णिमा श्राद्ध के साथ पितृ पक्ष की शुरुआत होगी, जिनका समापन 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पर होगा. इन दिनों लोग अपने पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान-पुण्य करते हैं.

पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार पितृ पक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और पारिवारिक संस्कारों से जुड़ी महत्वपूर्ण परंपरा भी है. सनातन धर्म में पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. यह वह अवधि है, जब परिवार दिवंगत पूर्वजों का स्मरण कर उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान-पुण्य करते हैं. मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से किए श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है.

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कल से शुरू: पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार, वर्ष 2026 में पितृ पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर शनिवार को पूर्णिमा श्राद्ध से होगी. इसका समापन 10 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा. पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा के श्राद्ध से होती है. इस दिन उन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है. इनका निधन पूर्णिमा तिथि को हुआ हो. इसके बाद अगले दिन प्रतिपदा से तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म का क्रम शुरू होता है. प्रत्येक तिथि पर उसी तिथि को दिवंगत हुए पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा है.

मान्यता का महत्व: धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृ पक्ष में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने से परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. इसी कारण इन दिनों लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा, जरूरतमंदों को भोजन एवं वस्त्र दान तथा अन्य धार्मिक कार्य करते हैं.

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तर्पण और पिंडदान का महत्व: पितृ पक्ष के दौरान नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल पर जल अर्पित कर पितरों का तर्पण करने की परंपरा है. तिल, जल, कुश आदि से तर्पण किया जाता है. कई परिवार अपने घर पर भी पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं. हिंदू धार्मिक मान्यताओं में पिंडदान को भी महत्वपूर्ण माना गया है. पिंड के रूप में अन्न अर्पित कर पूर्वजों का स्मरण किया जाता है. मान्यता है कि इससे पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त होती है. परिवार अपनी परंपरा तथा पूर्वजों से जुड़े संस्कारों को आगे बढ़ाता है.

जिस तिथि को निधन, उसी श्राद्ध: पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार पितृ पक्ष में श्राद्ध की सबसे प्रमुख परंपरा दिवंगत व्यक्ति की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध करना है. उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति का निधन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, तो पितृ पक्ष में अष्टमी के दिन उसका श्राद्ध किया जाता है. किसी पूर्वज की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो या किसी कारण से निर्धारित तिथि पर श्राद्ध न हो पाए तो सर्वपितृ अमावस्या को उनके निमित्त श्राद्ध करने की परंपरा है. इसी वजह से पितृ पक्ष की अंतिम तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है.

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10 अक्टूकर को समापन: पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ पितृ पक्ष का समापन होगा. इसे पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का अंतिम और महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है. जिन पूर्वजों की श्राद्ध तिथि ज्ञात नहीं होती, उनके लिए इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान करने की धार्मिक मान्यता है. इन दिनों लोग पूर्वजों के जीवन और योगदान को याद कर परिवार की नई पीढ़ी को अपने कुल और परंपराओं से परिचित कराते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धा से किया श्राद्ध और तर्पण पितरों के प्रति सम्मान का प्रतीक है. इसी श्रद्धा के कारण इसे ‘श्राद्ध पक्ष’ कहा जाता है.

पितृ पक्ष का महत्व: पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया, सनातन धर्म के अनुसार पितृ पक्ष भाद्र मास की शुक्ल पूर्णिमा से आरम्भ होता है. आश्विन मास की कृष्ण अमावस्या तक चलता है. इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है. इस काल में अपने पितरों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए विधिवत कर्मकांड किया जाता है. पंडितों के अनुसार, यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा भी है. इसमें परिवार अपने पूर्वजों को स्मरण कर उनसे जुड़ा अनुभव करता है.

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श्राद्ध के प्रकार: पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि धर्मशास्त्र निर्णय सिन्धु में श्राद्ध के 12 प्रकार बताए गए हैं. इनमें नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धिवाद श्राद्ध, अग्नि सहित श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्धार्थ श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, यात्रार्थ श्राद्ध और पुष्ट्यर्थ श्राद्ध शामिल हैं. श्राद्ध वर्ष में दो बार किया जाता है, एक व्यक्ति की मृत्यु तिथि पर और दूसरा पितृ पक्ष में, जिसे पार्वण श्राद्ध कहा जाता है.

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