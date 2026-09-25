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पितृपक्ष कल से, गाय को न खिलाएं ज्यादा खीर-पूरी, सेहत को हो सकता है नुकसान, पशु चिकित्सक ने दी चेतावनी

कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है. ऐसे में पशु चिकित्सक ने गायों को अधिक खीर-पूरी और तला-भुना भोजन खिलाने से बचने की अपील की.

Vets Warn Against Feeding Excessive Kheer and Poori to Cows
गाय को न खिलाएं ज्यादा खीर-पूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
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भिवानी: पितृपक्ष की शुरुआत कल से हो रही है. इस दौरान पितरों की तृप्ति और स्मृति में लोग गो-ग्रास निकालकर गायों को भोजन कराते हैं. घरों में तैयार खीर, पूरी, हलवा और अन्य पकवान गायों को खिलाने की परंपरा है. हालांकि पशु चिकित्सकों ने चेताया है कि श्राद्ध के नाम पर गायों को अधिक मात्रा में ऐसा भोजन खिलाना उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

अधिक पकवान से बिगड़ सकता है पाचन: पशु चिकित्सक डॉ. विजय सनसनवाल ने बताया कि, "गाय के पाचन तंत्र में अधिक मात्रा में खीर, पूरी, हलवा और तली हुई चीजें जाने से पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इससे गैस बनने के साथ रूमिनल एसिडोसिस जैसी गंभीर समस्या हो सकती है. समस्या बढ़ने पर गाय को सांस लेने में परेशानी, कमजोरी और खड़े होने में कठिनाई हो सकती है. गंभीर मामलों में उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है. श्राद्ध के दिनों और विशेषकर अमावस्या के आसपास इस तरह की शिकायतें अधिक देखने को मिलती हैं."

में पशु चिकित्सक ने गायों को अधिक खीर-पूरी और तला-भुना भोजन खिलाने से बचने की अपील की (ETV Bharat)

दान-पुण्य का अपनाएं सुरक्षित तरीका: डॉ. सनसनवाल ने कहा कि, " पितरों की श्रद्धा के साथ पशु कल्याण भी किया जा सकता है. लोग गौशालाओं में आर्थिक सहयोग देने के अलावा गायों के लिए सूखा चारा, हरा चारा और उपयुक्त पशु आहार उपलब्ध करा सकते हैं. इससे धार्मिक भावना भी बनी रहेगी और पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ेगा."

सैकड़ों लोगों का भोजन बन जाता है ज्यादा: वहीं, भिवानी गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने कहा कि, "एक व्यक्ति को लगता है कि उसने गाय को सिर्फ एक रोटी या थोड़ी-सी पूरी खिलाई है, लेकिन जब सैकड़ों लोग एक ही दिन ऐसा करते हैं तो गाय के शरीर में पहुंचने वाला भोजन बहुत अधिक हो जाता है. अंतिम श्राद्ध और अमावस्या पर लोग सड़कों पर खड़ी गायों को खीर, पूरी और हलवा खिलाते हैं. इसके बजाय एक-दो रोटी या उचित चारा देना ज्यादा सुरक्षित है. मेरी लोगों से श्रद्धा के साथ पशुओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की अपील है."

सोशल मीडिया से चलेगा जागरूकता अभियान: संजय परमार ने बताया कि, "श्राद्ध पक्ष और अंतिम श्राद्ध के दौरान गोरक्षा दल की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि पितरों की श्रद्धा में ऐसा भोजन न खिलाएं, जिससे बेजुबान पशुओं की सेहत खतरे में पड़े."

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