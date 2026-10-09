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Pitru Paksha 2026: 15वें दिन वैतरणी सरोवर पर तर्पण और गोदान का विधान

गया : बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. पितृपक्ष मेले के 15 वें दिन और गया श्राद्ध के 14 वें दिन आश्विन कृष्ण चतुर्दशी की तिथि (शुक्रवार) को गोदावरी सरोवर पर तर्पण और गोदान का विधान है. मान्यता है कि वैतरणी पर तर्पण और गोदान से पितरों-पूर्वजों को यमपुरी के रास्ते स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है.

गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि आज आश्विन कृष्ण चतुर्दशी की तिथि को गयाजी के वैतरणी सरोवर पर तर्पण और गोदान करने का विधान है. पिंडदानी को वैतरणीन सरोवर पर स्नान के बाद अपने पितरों-पूर्वजों के निमित्त तर्पण करना चाहिए.

''तर्पण के बाद गोदान करने का विधान है. वैतरणी पर तर्पण और गोदान का कर्मकांड विधि विधान के अनुसार करना चाहिए. इससे पितरों- पूर्वजों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है. पुराण शास्त्रों में वर्णित है कि वैतरणी पर तर्पण और गोदान करने से पितरों-पूर्वजों को यमपुरी के रास्ते स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है.''- गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

21 कुलों का होता है उद्धार

गजाधर लाल कटरियार कहते हैं कि पुराण शास्त्रों में जिक्र है कि वैतरणी पर तर्पण और गोदान करने से पिंडदानी के 21 कुलों का उद्धार हो जाता है. तर्पण और गोदान के बाद अति प्राचीन मार्कंडेय महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी करना चाहिए. इस दिन वैतरणी वेदी पर विधि विधान को पूर्वक कर्मकांड पूरा करने से पिंडदानी के पूर्वज- पिततर को जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है.

यह है मान्यता

पुराण शास्त्रों में वर्णित है कि आश्विन कृष्ण चतुर्दशी की तिथि काफी माहात्म्य रखती है. पिंडदानी के लिए यह तिथि काफी महत्वपूर्ण है. पुराण शास्त्रों में जिक्र है कि सनत जी ने नारद जी से कहा कि मैं बार-बार सत्य कहता हूं, कि वैतरणी में तर्पण और गोदान करने से उनके कुल तर जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है. इसमें जरा भी संशय वाली कोई बात नहीं है.

यमराज के द्वार जो वैतरणी नदी है, उस वैतरणी को पार करने की इच्छा गोदान से करता हूं. आशक्त हो या शक्त, जो कोई भी हो, गोदान जरूर करना चाहिए. सनत जी नारद जी से कहते हैं, त्रैलोक्य में जो विश्रुत नदी है, वह यहां अवतीर्ण हुई थी.