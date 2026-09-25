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पितृ पक्ष 2026: 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष , पिंडदान और तर्पण का महत्व जानिए

रायपुर: पितृ पक्ष 26 सितंबर से शुरू हो रहा है. पितृ विसर्जन 10 अक्टूबर अमावस्या के दिन किया जाएगा. पितृपक्ष वह विशेष अवधि है, जब दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं.

26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पितृ पक्ष

पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करते हैं. मान्यता यह है कि इस दौरान किए गए धार्मिक कार्यों से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

पितृ पक्ष में किन बातों का ख्याल रखें (ETV BHARAT)

पितृ पक्ष 16 तिथियों का होता है. पूर्णिमा से अमावस्या तक किया जाता है. इस दौरान 14 तिथियां होती है. पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध पूर्णिमा यानी 26 सितंबर को होगा. इसके बाद 27 को प्रतिपदा, 28 को द्वितीया. पितृ पक्ष का समापन 10 अक्टूबर को होगा, जिसे सर्व पितृ विसर्जन के नाम से भी जानते हैं-पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी,ज्योतिष एवं वास्तुविद

पिंडदान और तर्पण का महत्व

ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि जिनका गया श्राद्ध नहीं हुआ होता है, ऐसे लोगों को पिंड दिया जाता है. श्राद्ध किया जाता है. तर्पण प्रत्येक दिन 16 तिथियों में किया जाता है. हर पुत्र को पितृ तर्पण इन 16 दिनों में करना चाहिए. उन्होंने बताया कि भीष्म को एक आशीष मिला था कि कोई भी पुत्र बिना भीष्म को तर्पण किए पितरों का तर्पण सिद्ध नहीं कर सकता. भीष्म तर्पण करते हैं. उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद पंचबली हरण किया जाना चाहिए.

पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि पांच ग्रास निकाले जाने चाहिए. पहला ग्रास देवताओं को, दूसरा ग्रास गायों को, तीसरा ग्रास कुत्ते के लिए, चौथा ग्रास कौए के लिए और पांचवा ग्रास चीटियों के लिए. ऐसे पांच ग्रास निकालकर विधिवत आचार्य और अतिथियों को भोजन करा करके अपना आहार लेना चाहिए. इस क्रम से हमको नियमित श्राद्ध करना चाहिए. जिनकी मृत्यु पंचमी में हुई है तो उनको पंचमी में, अगर किसी की मृत्यु पूर्णिमा में हुई है तो पूर्णिमा में श्राद्ध करना चाहिए.