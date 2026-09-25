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पितृ पक्ष 2026: 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष , पिंडदान और तर्पण का महत्व जानिए

पितृ पक्ष का क्या महत्व है और पितृ पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए. पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने इसकी जानकारी दी है.

PITRU PAKSHA 2026
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: पितृ पक्ष 26 सितंबर से शुरू हो रहा है. पितृ विसर्जन 10 अक्टूबर अमावस्या के दिन किया जाएगा. पितृपक्ष वह विशेष अवधि है, जब दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं.

26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पितृ पक्ष

पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करते हैं. मान्यता यह है कि इस दौरान किए गए धार्मिक कार्यों से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

पितृ पक्ष में किन बातों का ख्याल रखें (ETV BHARAT)

पितृ पक्ष 16 तिथियों का होता है. पूर्णिमा से अमावस्या तक किया जाता है. इस दौरान 14 तिथियां होती है. पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध पूर्णिमा यानी 26 सितंबर को होगा. इसके बाद 27 को प्रतिपदा, 28 को द्वितीया. पितृ पक्ष का समापन 10 अक्टूबर को होगा, जिसे सर्व पितृ विसर्जन के नाम से भी जानते हैं-पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी,ज्योतिष एवं वास्तुविद

पिंडदान और तर्पण का महत्व

ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि जिनका गया श्राद्ध नहीं हुआ होता है, ऐसे लोगों को पिंड दिया जाता है. श्राद्ध किया जाता है. तर्पण प्रत्येक दिन 16 तिथियों में किया जाता है. हर पुत्र को पितृ तर्पण इन 16 दिनों में करना चाहिए. उन्होंने बताया कि भीष्म को एक आशीष मिला था कि कोई भी पुत्र बिना भीष्म को तर्पण किए पितरों का तर्पण सिद्ध नहीं कर सकता. भीष्म तर्पण करते हैं. उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद पंचबली हरण किया जाना चाहिए.

पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि पांच ग्रास निकाले जाने चाहिए. पहला ग्रास देवताओं को, दूसरा ग्रास गायों को, तीसरा ग्रास कुत्ते के लिए, चौथा ग्रास कौए के लिए और पांचवा ग्रास चीटियों के लिए. ऐसे पांच ग्रास निकालकर विधिवत आचार्य और अतिथियों को भोजन करा करके अपना आहार लेना चाहिए. इस क्रम से हमको नियमित श्राद्ध करना चाहिए. जिनकी मृत्यु पंचमी में हुई है तो उनको पंचमी में, अगर किसी की मृत्यु पूर्णिमा में हुई है तो पूर्णिमा में श्राद्ध करना चाहिए.

पितृपक्ष में क्या-क्या नहीं करना चाहिए

⦁ पितृपक्ष के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून काटने, मांगलिक कार्य करने और तामसिक भोजन खाने की मनाही होती है.

⦁ इस दौरान शादी, सगाई या रोका जैसे मांगलिक कार्य न करें.

⦁ गृह प्रवेश, नया घर खरीदना या गृह प्रवेश करना वर्जित माना जाता है.

⦁ बच्चों का मुंडन या नए वस्त्र व आभूषणों की खरीदारी से परहेज करें.

⦁ तामसिक भोजन मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल न करें.

⦁ नशीले पदार्थ/ मदिरा या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें.

मुख्य पाठ और उनके लाभ

⦁ पितृ स्तोत्र: मार्कंडेय पुराण में दिए गए रुचि मुनि कृत पितृ स्तोत्र का पाठ करने से पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है.

⦁ पितृ चालीसा: पितृ चालीसा का नियमित पाठ करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं.

⦁ विष्णु सहस्रनाम: श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से पितरों को मोक्ष और उच्च गति की प्राप्ति होती है.

⦁ गजेन्द्र मोक्ष स्त्रोत या भगवद गीता के अध्याय: इनका पाठ भी पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत उत्तम माना जाता है.

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