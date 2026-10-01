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Pitru Paksha 2026: सातवें दिन पितरों को होती है विष्णु लोक की प्राप्ति, यहां करें पिंडदान

गया: बिहार के गया में पितृपक्ष मेला चल रहा है. पितृपक्ष पक्ष मेले के सातवें दिन और गया श्राद्ध के छठे दिन विष्णु पद मंदिर स्थित 16 वेदियो में पिंडदान करने का विधान है. 16 वेदी नाम की मंडप विष्णुपद मंदिर परिसर में है. यहां 16 वेदी है. इन वेदियो पर दूध से गजकर्ण तर्पण का भी विधान है. यहां पिंडदान तर्पण का कर्मकांड से पितरों पूर्वजों को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है.

पुराण शास्त्रों में वर्णित है कि इन 16 वेदियो पर दूध से गजकर्ण तर्पण करने का भी विधान है. ऐसा करने से पिंडदानी के पूर्वज को मोक्ष की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है.

विष्णु नगरी गया जी में पितृपक्ष मेले के सातवें दिन और गया श्राद्ध के छठे दिन आश्विन कृष्ण षष्ठी की तिथि को 16 वेदी मंडप में पिंडदान करने का विधान है. 16 वेदी मंडप विष्णु पद मंदिर के ठीक बगल में स्थित है. इन 16 वेदियो पर पिंडदान की बड़ी मान्यता है.

विष्णु पद मंदिर परिसर में स्थित 16 वेदी मंडप पितरों पूर्वजों के लिए मोक्ष का द्वार खोलती है. यहां इन 16 वेदियो पर पिंडदान तर्पण का कर्मकांड करने की बड़ी मान्यता है, जो पुराण शास्त्रों में भी वर्णित है. विष्णुपद के 16 वेदियो में दक्षिण अग्निपथ, कार्तिक पद, अग्निपद, संध्या अग्निपद, सूर्य पद, गणेश पद, चंद्र पद, उदीची पद आदि हैं.

ब्रह्माजी के आह्वान पर 16 देवता हुए थे यज्ञ में शामिल

सोलह वेदी मंडप के संबंध में विविध कथाएं हैं. पुराण शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार विश्व प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर के ठीक बगल में 16 बेदी मंडप है. इसमें 16 स्तंभ के रूप में पिंड वेदियां है. 16 वेदी मंडप के कथा के अनुसार ब्रह्मा जी जब गयासुर के शरीर पर यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने आह्वान किया था, जिसके बाद 16 देवता यज्ञ में शामिल हुए थे, जो 16 देवता यज्ञ में शामिल हुए थे. वहीं 16 वेदी नामक पिंड बेदी बन गई. यहां 16 वेदियों पर पिंडदान का कर्मकांड किया जाता है.

"आश्विन कृष्ण षष्ठी की तिथि को गया जी की 16 वेदी नमक मंडप में पिंडदान करने का विधान है. यह 16 विधि अलग-अलग वेदियां हैं, जिन पर पिंडदान तर्पण का कर्मकांड किया जाता है. इन वेदियो का काफी महत्व है. यहां पिंडदान करने से पूर्वजों पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है."- गजाधरलाल कटरियार, गयापाल पंडा

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