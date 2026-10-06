Pitru Paksha 2026 आज इन वेदियों पर पिंडदान का विधान, पितरों को होगी विष्णुलोक की प्राप्ति
गयाजी धाम में पितृपक्ष मेले के 12वें दिन आश्विन कृष्ण एकादशी पर मुंडपृष्ठा, आदिगया और धौतपद वेदियों पर पिंडदान होगा. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : October 6, 2026 at 6:42 AM IST
गयाजी: बिहार के विश्व प्रसिद्ध गयाजी धाम में मंगलवार को पितृपक्ष मेले का 12वां दिन है. गया श्राद्ध क्रम का 11वां दिन है. गयापाल पंडा गजाधर लाल कटियार ने बताया कि, मंगलवार को आश्विन कृष्ण एकादशी की तिथि पड़ती है. इसलिए मंगलवार को गयाजी के मुंडपृष्ठा, आदि गया और धौतपद पिंडवेदी पर पिंडदान करने का विधान है. इन वेदियों पर पिंडदान करने से पितरों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है.
"आश्विन कृष्ण एकादशी की तिथि को गया के मुण्ड पृष्ठा, आदि गया और धौतपद पिंडवेदी पर तीर्थयात्रियों को पिंडदान करना चाहिए. इन पिंडवेदियों पर पिंडदान का काफी माहात्म्य है. पितरों पूर्वजों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है. विष्णुलोक की प्राप्ति होती है." -गजाधर लाल कटियार, गयापाल पंडा
मुण्ड पृष्ठा वेदी का धार्मिक महत्व
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटियार बताते हैं, कि पुराण शास्त्रों में जो वर्णित है, उसके अनुसार मुण्ड पृष्ठा वेदी पर भगवान विष्णु बैठे थे. पुराण शास्त्रों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार गयासुर असुर के शरीर पर जब धर्मशिला रखी गई थी, तब वह स्थिर नहीं हो रहा था. इसके बाद भगवान विष्णु स्वयं यहां आए. यहां आने के बाद वे इस स्थान पर बैठे थे और यही स्थान मुंड पृष्ठा वेदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ.
आदिगया पिंडवेदी की महिमा
आदिगया पिंडवेदी का भी काफी महत्व है और इससे भी जुड़ी कथा प्रचलित है. गयासुर को शांत करने के लिए और स्थिर करने के लिए भगवान ब्रह्मा और विष्णुजी यहां आए थे. यहां भगवान विष्णु गदाधर रूप में आए थे. यहां पिंडदान करने से पितरों को सीधे विष्णुलोक की प्राप्ति हो जाती है.
धौतपद वेदी पर चांदी का दान
धौत पद वेदी के संदर्भ में पुराण शास्त्रों में जिक्र आता है, कि यहां भगवान ब्रह्मा जी ने चांदी का दान दिया था. धौता ऋषि द्वारा संकल्प कराए जाने को लेकर इस वेदी का नाम धौत पद पड़ा. पिंडदान धौतपद में खोए या तिल गुड़ का पिंड बनाना चाहिए. इस प्रसिद्ध पिंडवेदी पर खोए या तिल गुड़ का पिंड बनाकर पिंडदान का कर्मकांड करना चाहिए. यहां पिंडदान के क्रम में चांदी का दान पिंडदानी द्वारा किए जाने का महत्व है.
32 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों का आगमन
गयाजी जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार अब तक गया जी में 32 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं. रविवार की संध्या को जारी किए गए आंकड़े के अनुसार गया जी में 32 लाख 94 हजार तीर्थयात्री गया जी को पहुंचे हैं. इस तरह गया जी में पूर्वजों पितरों के निमित्त पिंडदान का कर्मकांड करने के लिए तीर्थयात्रियों का आना लगातार जारी है.
देश-विदेश से आ रहे श्रद्धालु
25 सितंबर 2026 से गयाजी में पितृपक्ष मेले की शुरुआत हुई है, जो 10 अक्टूबर को महालया तक मेला रहेगा. गयाजी में तीर्थयात्री अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए देश-विदेश से आते हैं.
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