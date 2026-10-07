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Pitru Paksha 2026: 13वें दिन गौ प्रचार, भीम गया और गदालोल पिंडवेदी पर पिंडदान का विधान

गया : बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला के 13 वें दिन और गया श्राद्ध के 12 वें दिन आश्विन कृष्ण द्वादशी की तिथि को गौ प्रचार, गदालोल और भीम गया पिंडवेदी पर पिंडदान का विधान है. यहां इन वेदियो पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाता है. गौ प्रचार पिंड वेदी पर आज भी गायों के खुर के निशान मौजूद हैं. वहीं, भीम गया वेदी महाभारत काल से भी जुड़ी है यहां भीम पिंडदान करने आए थे.

इन तीन वेदियों पर पिंडदान का विधान

इस संबंध में गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि आश्विन कृष्ण द्वादशी की तिथि को गया जी के गौ प्रचार भीम गया और गदालोल पिंडवेदी पर पिंडदान करने का विधान है. यह तीनों पिंड वेदियां काफी माहात्म्य वाली पिंड वेदी हैं. यहां पिंडदान करने से पितरों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है. आश्विन कृष्ण द्वादशी की तिथि को इन तीनों वेदियो पर तीर्थ यात्रियों को पूरे विधि-विधान और नियम के अनुसार पिंडदान करना चाहिए.

गायों के खुर के निशान मौजूद

गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि गौ प्रचार वेदी ब्रह्मा जी की कथा से जुड़ी वेदी है. गौ प्रचार वेदी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था. यज्ञ के दौरान गायों को गौ प्रचार वेदी पर (गोचर वेदी) पर रखा था. यही गौ प्रचार वेदी के रूप में प्रसिद्ध है. गौ प्रचार वेदी पूर्व के काल में पर्वत के समान थी.

''यहां आज भी इस वेदी पर गायों के खुर के निशान मौजूद हैं. ब्रह्मा जी ने यहां गयापाल पंडा को सवा लाख गोदान किया था. ऐसी मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से पितरों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है. इस पिंड वेदी पर ब्राह्मण को भोजन कराने से बड़ा फल मिलता है.''- गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

भीम गया वेदी का माहात्म्य

गजाधर लाल कटरियार कहते हैं कि इसी प्रकार भीम गया वेदी है. यह वेदी महाभारत कालीन कथा से जुड़ा है. इस वेदी पर भीम पिंडदान करने आए थे. यह वेदी भस्मकूट पर्वत पर मंगला गौरी मंदिर के नीचे सीढ़ी के समीप स्थित है. भीम गया वेदी पर पिंडदान करने का विधान है. यहां भीम ने बाएं घुटने मोड़कर श्राद्ध किया था. उन घुटनों के चिन्ह आज भी यहां मौजूद बताए जाते हैं. वहीं गदा लोल वेदी भी काफी माहात्म्य वाली वेदी है. यह वेदी भगवान विष्णु और हैती दैत्य से जुड़ा है.