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Pitru Paksha 2026: 14वें दिन फल्गु तीर्थ में स्नान के बाद दूध से तर्पण, इन वेदियों का भी है माहात्म्य

पितृ पक्ष 2026 14वां दिन ( ETV Bharat )

गया : बिहार के गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. पितृपक्ष मेले के 14 वें दिन और गया श्राद्ध के 13 वें दिन आश्विन कृष्ण त्रयोदशी की तिथि (गुरुवार) को गयाजी के कई वेदियों पर पिंडदान-तर्पण करने का विधान है. गयाजी के फल्गु में स्नान के उपरांत पिंडदानी को दूध से तर्पण करना चाहिए.

फल्गु तीर्थ पर स्नान के बाद दूध से तर्पण का विधान