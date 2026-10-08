Pitru Paksha 2026: 14वें दिन फल्गु तीर्थ में स्नान के बाद दूध से तर्पण, इन वेदियों का भी है माहात्म्य
आश्विन कृष्ण त्रयोदशी की का काफी माहात्म्य पुराण शास्त्रों में बताया गया है. पूरे नियम और विधि विधान के साथ कर्मकांड करना चाहिए. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : October 8, 2026 at 7:07 AM IST
गया : बिहार के गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. पितृपक्ष मेले के 14 वें दिन और गया श्राद्ध के 13 वें दिन आश्विन कृष्ण त्रयोदशी की तिथि (गुरुवार) को गयाजी के कई वेदियों पर पिंडदान-तर्पण करने का विधान है. गयाजी के फल्गु में स्नान के उपरांत पिंडदानी को दूध से तर्पण करना चाहिए.
फल्गु तीर्थ पर स्नान के बाद दूध से तर्पण का विधान
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि आश्विन कृष्ण त्रयोदशी की तिथि को पावन फाल्गुनी में स्नान के बाद दूध से तर्पण करना चाहिए. इस दिन गायत्री, सावित्री और सरस्वती तीर्थ पर स्नान का विधान है. इन वेदियों पर अलग-अलग पहर में स्नान पिंडदानियों को करना चाहिए. विधि विधान के साथ कर्मकांड करने से पिंडदानियों के पूर्वज-पितर को विष्णुलोक प्राप्त हो जाता है.
पितृ दिवाली भी मनाई जाती है
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि आश्विन कृष्ण त्रयोदशी की तिथि को पितृ उत्सव के रूप में पितृ दिवाली भी मनाई जाती है. पितृ उत्सव के रूप में पितृ दिवाली मनाकर पूर्वजों-पितरों के मोक्ष की कामना पिंडदानियों के द्वारा किया जाता है. इसका एक अपना महत्व है. दीप जलाने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशज (पिंडदानी) को लाख-लाख आशीर्वाद देते हैं, जिससे पिंडदानी के घर में सुख समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है.
''दिन में जहां फाल्गुनी में स्नान करना चाहिए. दूध से तर्पण के बाद सावित्री, गायत्री और सरस्वती तीर्थ पर अलग-अलग पहरों में स्नान का विधान है. वहीं संध्या में पितृ दिवाली मनाई जाती है. पितृ दिवाली में पितरों-पूर्वजों के निमित्त दीप जलाए जाते हैं. यह एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है.''- गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा
क्यों है बड़ा महत्व?
पुराण शास्त्रों में इस संबंध में उल्लेख आता है, जिसके अनुसार आश्विन कृष्ण त्रयोदशी की तिथि का बड़ा ही महत्व है. पुराण शास्त्रों में उल्लेखित मान्यता के अनुसार वर्षा ऋतु के अंत में आश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को यमराज अपने लोक को खाली कर सभी को मनुष्य लोक में भेज देते हैं. इससे मनुष्य लोक में आए प्रेत एवं पितर भूख से दुखी अपने पापों का कीर्तन हुए करते हुए अपने वंशज पिंदानी से मधु युक्त से खीर खाने की अपेक्षा करते हैं.
इस दिन पिंडदानी को अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को खीर खिलाना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न होकर अपने वंशज पिंडदानी को आशीर्वाद देते हैं. मानता है कि ब्राह्मणों को खीर खिलाने से पितर को तृप्ति मिलती है. वहीं दीपदान मंदिरों में करना चाहिए. इसी प्रकार प्रसिद्ध पिंडवेदियों, घाटों पर भी दीपदान कर सकते हैं.
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