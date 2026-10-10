पितृपक्ष का समापन, पितरों को पानी पिलाकर दी विदाई, चंबल, पार्वती नदी एवं मचकुंड पर रही भीड़
पितृपक्ष के आखिरी दिन नदियों पर भारी भीड़ रही. सुबह 6 बजे से लोग तर्पण करने के लिए नदियों पर पहुंच गए.
Published : October 10, 2026 at 10:09 AM IST
धौलपुर: पितृपक्ष का शनिवार को अमावस्या के दिन समापन हो गया. धौलपुर चंबल नदी पर बड़ी तादाद में लोगों ने पितरों को तर्पण एवं पिंडदान कर आस्थापूर्वक अंतिम विदाई दी है. इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों की आत्मा शांति की प्रार्थना की गई. शनिवार को अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन हो गया है. जिन लोगों ने तर्पण नहीं किया, उन्होंने आखिरी दिन पितरों को तर्पण किया.
लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड के महंत कृष्णदास ने बताया 10 अक्टूबर से पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी. 16 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान सनातन अनुयायी लोगों ने पूर्वज और पितरों को आस्थापूर्वक तर्पण किया. पौराणिक मान्यता के अनुसार सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है. देवलोक से पूर्वज धरती पर पितृपक्ष अवधि में तर्पण के लिए आते हैं. पितरों का तर्पण एवं पिंडदान करने से परिवार में सुख-समृद्धि एवं शांति बनी रहती है. पितृपक्ष के आखिरी दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक होता है. इसके अलावा कौआ और गाय के लिए भी भोजन निकालना चाहिए.
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चंबल व पार्वती नदी पर उमड़ी भीड़: पितृपक्ष के आखिरी दिन पवित्र नदी चंबल एवं पार्वती पर लोगों की भीड़ देखी गई. सुबह 6 बजे से लोग पूर्वजों को तर्पण करने के लिए दोनों नदियों पर पहुंच गए. आचार्य और विद्वानों द्वारा वैदिक पद्धति एवं मंत्रोच्चार के माध्यम से पूर्वजों को तर्पण कराया गया. विधि-विधानपूर्वक पितृपक्ष का समापन किया गया. 16 दिन तक पितृपक्ष अवधि के दौरान सभी मांगलिक काम बंद हो गए थे. 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है. नवरात्र शुरू होते ही मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाएगी. इस बार शारदीय नवरात्रों में विशेष आस्था की धूम देखने को मिलेगी. शहरों से लेकर गांव-ढाणी तक देवी मां की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं. श्रद्धालुओं में शारदीय नवरात्रों को लेकर भारी उत्साह और आस्था की उमंग देखी जा रही है.