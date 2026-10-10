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पितृपक्ष का समापन, पितरों को पानी पिलाकर दी विदाई, चंबल, पार्वती नदी एवं मचकुंड पर रही भीड़

चंबल नदी के किनारे तर्पण करने आए श्रद्धालु ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: पितृपक्ष का शनिवार को अमावस्या के दिन समापन हो गया. धौलपुर चंबल नदी पर बड़ी तादाद में लोगों ने पितरों को तर्पण एवं पिंडदान कर आस्थापूर्वक अंतिम विदाई दी है. इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों की आत्मा शांति की प्रार्थना की गई. शनिवार को अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन हो गया है. जिन लोगों ने तर्पण नहीं किया, उन्होंने आखिरी दिन पितरों को तर्पण किया.