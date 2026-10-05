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Pitru Paksha 2026: आज आश्विन कृष्ण दशमी को गया के सिर-कूप वेदी में पिंडदान, पितरों को होती स्वर्ग लोक की प्राप्ति!

गयाजी में पिंडदान ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला जोरों पर चल रहा है। मेले के 11वें दिन और गया श्राद्ध के दसवें दिन आश्विन कृष्ण दशमी की तिथि को गया कूप और गया सिर पिंडवेदी पर पिंडदान करने का विशेष विधान है. ये वेदियां गयाजी की अत्यंत महत्वपूर्ण वेदियों में गिनी जाती हैं. मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से पितरों-पूर्वजों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है.