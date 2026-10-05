Pitru Paksha 2026: आज आश्विन कृष्ण दशमी को गया के सिर-कूप वेदी में पिंडदान, पितरों को होती स्वर्ग लोक की प्राप्ति!
आश्विन कृष्ण दशमी को आज गयाजी में गया कूप-सिर में पिंडदान का विधान, पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति की मान्यता. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : October 5, 2026 at 9:58 AM IST
गया: बिहार के गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला जोरों पर चल रहा है। मेले के 11वें दिन और गया श्राद्ध के दसवें दिन आश्विन कृष्ण दशमी की तिथि को गया कूप और गया सिर पिंडवेदी पर पिंडदान करने का विशेष विधान है. ये वेदियां गयाजी की अत्यंत महत्वपूर्ण वेदियों में गिनी जाती हैं. मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से पितरों-पूर्वजों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है.
गया कूप और गया सिर का पौराणिक महत्व
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि विष्णुपद मंदिर से कुछ ही दूरी पर ये दोनों पिंडवेदी स्थित हैं. गया सिर वेदी विष्णुपद मंदिर की दक्षिण दिशा में है, जबकि गया कूप वेदी गया सिर से पश्चिम दिशा में थोड़ी दूरी पर है. गया कूप को गयासुर राक्षस की नाभी और गया सिर को उसके सिर का प्रतीक माना जाता है. पुराण शास्त्रों में इनका उल्लेख मिलता है.
गया सिर में पिंडदान से नरक मुक्ति
गया सिर पिंडवेदी पर पिंडदान करने से नरक भोग रहे पितर-पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें स्वर्गलोक मिल जाता है. यहां पिंडदान का विशेष महत्व है. आश्विन कृष्ण दशमी की तिथि को तीर्थयात्रियों को इन वेदियों पर विधिवत पिंडदान करना चाहिए.
गया कूप में प्रेत बाधा से मुक्ति
गया कूप पिंडवेदी पर पिंडदान से प्रेत बाधा में फंसे पितरों को मुक्ति मिलती है. यहां आह्लाहित नारियल अर्पित करने का विधान है. नारियल अर्पित करने के बाद वापस जाते समय मुड़कर नहीं देखना चाहिए, ऐसी मान्यता है. इससे प्रेत बाधा वाले पूर्वजों का मोक्ष मार्ग खुलता है.
संकटा देवी के दर्शन अनिवार्य
गया सिर और गया कूप में पिंडदान के बाद मां संकटा देवी के मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करनी चाहिए. मान्यता है कि इससे पितरों को मोक्ष मिलने के साथ-साथ पिंडदानी के घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है. घरेलू कलह नष्ट होते हैं और जीवन में शांति का संचार होता है.
30 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे
जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार शनिवार की संध्या तक 28 लाख से अधिक तीर्थयात्री गया जी पहुंच चुके थे. रविवार को करीब 3 लाख और श्रद्धालु आए. इस प्रकार अब तक 30 लाख से अधिक तीर्थयात्री अपने पितरों के मोक्ष की कामना लेकर पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं.
"पिंडदानी को पूरे नियम के अनुसार ही कर्मकांड करना चाहिए. आश्विन कृष्ण दशमी को गया सिर और गया कूप पर पिंडदान का विशेष विधान है. गया कूप में नारियल अर्पित करने के बाद मुड़कर नहीं देखने और संकटा देवी के दर्शन करने जैसे नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता है."-गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा
पितृपक्ष मेला में जारी श्रद्धा का सैलाब
विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला में लगातार तीर्थयात्रियों का आना हो रहा है. गया जी में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष के लिए इन महत्वपूर्ण वेदियों पर पहुंच रहे हैं. प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मेला सुचारु रूप से चल रहा है और लाखों लोग इस पावन अवसर पर पिंडदान का पुण्य कमा रहे हैं.
ये भी पढ़ें-
'कोई ईसाई तो कोई मुस्लिम..' गया पितृपक्ष मेला में पहुंचे 48 विदेशी, पूर्वजों के मोक्ष के लिए किया पिंडदान
जानिए पितृपक्ष मेले में श्राद्ध और पिंडदान में क्या है काले तिल का खास महत्व?