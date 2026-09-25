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नेपाल से बिहार पहुंचे 50 से अधिक पिंडदानी, पुनपुन घाट पर किया पिंडदान, आज से पितृपक्ष की शुरूआत

आज से अंतरराष्ट्रीय पितृपक्ष मेला विधिवत शुरू. पुनपुन घाट पर 50 नेपाली श्रद्धालुओं ने किया पिंडदान. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान

Pitru Paksha 2026
पुनपुन घाट पर पिंडदान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 9:29 AM IST

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पटना: मोक्ष का प्रथम द्वार कहे जाने वाले पुनपुन घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है. अंतरराष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का विधिवत उद्घाटन आज शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा दोपहर एक बजे किया जाना है, लेकिन उससे पहले ही घाट पर पिंडदानियों के आने का सिलसिला तेज हो चुका है. गुरुवार को नेपाल से पहला बड़ा जत्था पहुंच चुका है.

नेपाल से पहुंचा 50 श्रद्धालुओं का जत्था

नेपाल के मोरंग जिले के केरावाटी गांउपालिका के अमही, भौनी और बैरबन गांव से आए करीब 50 श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान के साथ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया. मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच घाट का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया. इन पिंडदानियों ने तर्पण के बाद गयाजी के लिए रवाना हो गए.

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पुनपुन घाट (ETV Bharat)

25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला

पुनपुन पंडा समिति के सचिव राकेश उर्फ रिंकू पांडे ने बताया कि इस बार मेला 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा. उन्होंने कहा कि गुरुवार को नेपाल से आए 50 श्रद्धालुओं ने तर्पण किया है और आने वाले दिनों में देश-विदेश से हजारों की संख्या में पिंडदानी यहां पहुंचेंगे.

"मान्यता है कि पुनपुन घाट पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गया से पहले यहां पिंडदान करने की परंपरा है."- रिंकू पांडे, सचिव, पुनपुन पंडा समिति

श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनी टेंट सिटी

मेले को लेकर जिला प्रशासन और पंडा समिति ने तैयारियां पूरी कर ली है. घाट की विशेष साफ-सफाई कराई गई है. सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्थायी मेडिकल कैंप, पेयजल और प्रकाश की व्यवस्था की गई है. श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी और शौचालय की भी व्यवस्था की गई है.

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अंतरराष्ट्रीय प्रथम पिंडदान स्थल (ETV Bharat)

पेयजल से लेकर मेला नियंत्रण कक्ष तक

एसडीएम मसौढ़ी धनराज कुमार ने बताया कि बाहर से आने वाले किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है. देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, साफ-सफाई, सुरक्षा और मेला नियंत्रण कक्ष जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

"आज शुक्रवार को उद्घाटन के बाद मेले में भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है. जिसे लेकर श्रद्धालुओं के लिए पुनपुन घाट पर सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है."- धनराज कुमार, एसडीएम, मसौढ़ी

भारी बारिश भी नहीं रोक पाई श्रद्धालुओं का सैलाब

हर साल नेपाल के काठमांडू, पोखरा, तराई क्षेत्र के अलावा जनकपुर, वीरगंज और विराटनगर से बड़ी संख्या में पिंडदानी पुनपुन घाट पर आते हैं. सुबह से हो रही भारी वर्षा के बावजूद श्रद्धालुओं का आना जारी है, जो इस घाट की धार्मिक महत्ता को दर्शाता है.

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