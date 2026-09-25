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नेपाल से बिहार पहुंचे 50 से अधिक पिंडदानी, पुनपुन घाट पर किया पिंडदान, आज से पितृपक्ष की शुरूआत

पटना: मोक्ष का प्रथम द्वार कहे जाने वाले पुनपुन घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है. अंतरराष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का विधिवत उद्घाटन आज शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा दोपहर एक बजे किया जाना है, लेकिन उससे पहले ही घाट पर पिंडदानियों के आने का सिलसिला तेज हो चुका है. गुरुवार को नेपाल से पहला बड़ा जत्था पहुंच चुका है.

नेपाल से पहुंचा 50 श्रद्धालुओं का जत्था

नेपाल के मोरंग जिले के केरावाटी गांउपालिका के अमही, भौनी और बैरबन गांव से आए करीब 50 श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान के साथ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया. मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच घाट का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया. इन पिंडदानियों ने तर्पण के बाद गयाजी के लिए रवाना हो गए.

पुनपुन घाट (ETV Bharat)

25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला

पुनपुन पंडा समिति के सचिव राकेश उर्फ रिंकू पांडे ने बताया कि इस बार मेला 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा. उन्होंने कहा कि गुरुवार को नेपाल से आए 50 श्रद्धालुओं ने तर्पण किया है और आने वाले दिनों में देश-विदेश से हजारों की संख्या में पिंडदानी यहां पहुंचेंगे.

"मान्यता है कि पुनपुन घाट पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गया से पहले यहां पिंडदान करने की परंपरा है."- रिंकू पांडे, सचिव, पुनपुन पंडा समिति

श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनी टेंट सिटी

मेले को लेकर जिला प्रशासन और पंडा समिति ने तैयारियां पूरी कर ली है. घाट की विशेष साफ-सफाई कराई गई है. सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्थायी मेडिकल कैंप, पेयजल और प्रकाश की व्यवस्था की गई है. श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी और शौचालय की भी व्यवस्था की गई है.