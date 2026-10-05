गया जी रबर डैम पर मंडराया बड़ा खतरा, पितृपक्ष मेले में बेकाबू हुई भीड़. प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
पितृपक्ष मेले के दौरान रबर डैम पर खतरा पैदा हो गया है, ऐसे में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया. गयाजी से सरताज अहमद की रिपोर्ट
Published : October 5, 2026 at 12:27 PM IST
गयाजी: पितृपक्ष मेले के दौरान आयोजित होने वाले लेजर शो को लोगों की बढ़ती संख्या के कारण फिलहाल बंद कर दिया गया है. लेजर शो के कारण फल्गु नदी पर बने रबर डैम को टूटने का खतरा बढ़ गया था, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने तत्काल इस पर संज्ञान लिया है और लेजर शो को फिलहाल बंद कर दिया गया है. पितृ पक्ष मेला को लेकर इस बार जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की पहल पर लेजर शो शुरू किया गया था.
लेजर शो को अगले आदेश तक स्थगित
रबर डैम फुट ओवर ब्रिज पर उमड़ी भीड़ को संभालने खुद जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत सभी बड़े अधिकारियों को उतरना पड़ा. हालात तब भी काबू में नहीं आ रहे थे. तब एसएसपी के आदेश पर रबर डैम फुट ओवर ब्रिज के पास अर्धसैनिक बलों के जवानों को उतारना पड़ा. भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि कुछ लोग बेहोश होने लगे थे. हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन की मुस्तैदी के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.
भीड़ कंट्रोल कर पाना हो रहा था मुश्किल
दरअसल पितृपक्ष मेला शुरू होती ही हर संध्या देव घाट पर लेजर लाइट शो की शुरुआत हुई थी. इसका मकसद श्रद्धालुओं को गया जी की धार्मिक और आध्यात्मिक अहमियत से रूबरू कराना था. हर दिन शुरू होते ही हजारों की संख्या में बच्चे बूढ़े जवान महिला पुरुष सभी पहुंच रहे थे. इस लेजर शो के आयोजित होने की खबर धीरे-धीरे बिहार समेत गयाजी से सटे झारखंड के जिलों में फैल गई. नतीजा ये हुआ कि हर दिन लेजर लाइट शो में पिंडदान करने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के अलावा दर्शकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी.
रबर डैम फुट ओवर ब्रिज को बढ़ गया था खतरा
हर शाम भीड़ बढ़ रही थी. भीड़ इतनी बढ़ गई के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए. भीड़ के कारण देव घाट फुल होने की वजह से आने वाले हजारों लोग रबर डैम के फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ गए. ब्रिज पर उसकी सलाहियत से ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी. अफरा तफरी जैसे माहौल उत्पन होने से पहले सूचना मिलते ही मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे और लेजर लाइट शो को फूट ओवर ब्रिज से सही सलामत उतारा गया.
भीड़ के अत्यधिक दबाव को लेकर अलर्ट
जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के अनुसार संध्या देव घाट पर आयोजित लेजर लाइट शो के दौरान देव घाट एवं गया जी डैम के फुट ओवर ब्रिज पर अप्रत्याशित भीड़ एवं अत्यधिक दबाव की स्थिति उत्पन्न हुई. जल संसाधन विभाग गया द्वारा भी गया जी रबर डैम के फुट और ब्रिज पर भीड़ के अत्यधिक दबाव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
"उक्त स्थिति को देखते हुए जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से देव घाट पर आयोजित लेजर शो को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. नगर निगम गयाजी की ओर से इस को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. सभी लोगों से निवेदन है कि वो यहां संध्या में लेजर लाइट शो देखने फिलहाल नहीं आएं."- शशांक शुभंकर, जिला पदाधिकारी
धार्मिक पौराणिक इतिहास का चित्रण
फल्गु देव घाट पर शुरू हुए इस लेजर शो में रंग बिरंगी रोशनी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था. इसके जरिए गया जी की धार्मिक विरासत को जीवंत रूप में दिखाया जा रहा था. खासकर फल्गु नदी का महत्व, गया जी में पिंडदान की परंपरा और माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान से जुड़ी मान्यता को श्रद्धालु लेजर शो के जरिए देख रहे थे. श्रद्धालुओं के अलावा गया जिला के अलावा दूसरे जिलों से लेजर लाइट शो देखने लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे.
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