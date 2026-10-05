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गया जी रबर डैम पर मंडराया बड़ा खतरा, पितृपक्ष मेले में बेकाबू हुई भीड़. प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला

लेजर शो के दौरान उमड़ी भारी भीड़ ( ETV Bharat )

गयाजी: पितृपक्ष मेले के दौरान आयोजित होने वाले लेजर शो को लोगों की बढ़ती संख्या के कारण फिलहाल बंद कर दिया गया है. लेजर शो के कारण फल्गु नदी पर बने रबर डैम को टूटने का खतरा बढ़ गया था, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने तत्काल इस पर संज्ञान लिया है और लेजर शो को फिलहाल बंद कर दिया गया है. पितृ पक्ष मेला को लेकर इस बार जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की पहल पर लेजर शो शुरू किया गया था.