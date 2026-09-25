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गयाजी में आज से पितृपक्ष मेले की शुरुआत, जानें कैसे आप तर्पण स्थल पहुंचेंगे

आज से विश्व प्रसिद्ध गयाजी पितृपक्ष मेला 2026 की शुरुआत हो गई है. प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. रिपोर्ट-रत्नेश/सरताज अहमद

Gayaji Pitru Paksha
25 सितंबर से पितृपक्ष मेला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 6:56 AM IST

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गया: बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने जा रहा है. देश-विदेश से आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा, सुविधा और भीड़ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 45 जोन और 365 सेक्टर में विभाजित किया गया है. सुरक्षा हेतु पर्याप्त दंडाधिकारी तैनात हैं.

प्रशासन की संयुक्त बैठक

मेला क्षेत्र में सुगम यातायात और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए गया के डीएम शशांक शुभंकर और एसएसपी सुशील कुमार ने संयुक्त बैठक की. इस बैठक में तैनात सभी दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, जोनल सेक्टर अफसरों और महिला दंडाधिकारियों को शामिल किया गया. डीएम ने सभी अधिकारियों को अपने निर्धारित स्थलों पर पूरी तत्परता, संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ ड्यूटी निभाने का निर्देश दिया है.

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डीएम और एसएसपी ने की बैठक (ETV Bharat)

"इस वर्ष पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित होगा. इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेश से भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री गयाजी पहुंचेंगे. विष्णुपद देवघाट सहित विभिन्न वेदियां एवं सरोवरों पर तर्पण एवं पिंडदान का अनुष्ठान करेंगे. तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है."- शशांक शुभंकर, डीएम

सुरक्षित तर्पण की तैयारी

श्रद्धालु विष्णुपद देवघाट सहित विभिन्न वेदियों और सरोवरों पर पिंडदान कर रहे हैं. सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रमुख सरोवरों और घाटों पर एसडीआरएफ, प्रशिक्षित गोताखोर, लाइफ जैकेट और नावों की व्यवस्था की गई है. डीएम ने निर्देश दिया है कि अधिकारी पूरी सतर्कता बरतें ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने. किसी भी परिस्थिति में तीर्थयात्रियों के जान-माल की क्षति न हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा.

घाटों पर व्यापक व्यवस्था

गया जी डैम से श्मशान घाट तक एक समय में 40 से 50 हजार श्रद्धालु पिंडदान कर सकेंगे. पिछले वर्ष बने विष्णुपथ क्षेत्र और सीता पद पर भी बड़े घाट बनाए गए हैं. इन सभी जगहों पर पंडाल लगाए गए हैं. सार्वजनिक स्थलों और शिविरों में एम्बुलेंस सहित आपातकालीन सेवाओं के नंबर प्रदर्शित हैं. किसी भी आपात स्थिति में तैनात अधिकारी तुरंत नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सहायता उपलब्ध कराएंगे.

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पूरे मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन में विभाजित (ETV Bharat)

ऐप से त्वरित निवारण

डीएम शशांक शुभंकर ने सभी दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को अपने मोबाइल में 'पिंडदान गया जी' ऐप डाउनलोड करने का निर्देश दिया है. इस मोबाइल ऐप के माध्यम से तीर्थयात्रियों की समस्याओं और शिकायतों को दर्ज किया जाएगा. जिला प्रशासन द्वारा गठित संबंधित विशेष सेल इन शिकायतों को तुरंत संज्ञान में लेकर उनका त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएगा. डिजिटल माध्यम से शिकायतों का निवारण तेजी से होगा.

"मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 45 जोन और 365 सेक्टर में विभाजित किया गया है. प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, महिला दंडाधिकारी, महिला पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. सभी पदाधिकारी अपने निर्धारित स्थल पर पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी का निर्वहन करें."-शशांक शुभंकर, डीएम

सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी

गया के एसएसपी सुशील कुमार ने कहा कि पितृपक्ष मेला पूरे बिहार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है. देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए. इसके लिए सभी तैनात पुलिस पदाधिकारियों को पूरी सतर्कता और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है. सुरक्षा में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

"पितृपक्ष मेला पूरे बिहार के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है. देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेश से भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री गया जी पहुंचते हैं. उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक नहीं हो, इसके लिए सभी पुलिस पदाधिकारी सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाचन करें. मेला के दौरान यातायात व्यवस्था की बड़ी चुनौती है. इसलिए वन वे, पार्किंग जोन एवं निर्धारित यातायात व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें."- सुशील कुमार,गया के एसएसपी

यातायात नियंत्रण की चुनौती

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि मेले के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए वन-वे रूट, पार्किंग जोन और निर्धारित ट्रैफिक प्लान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त, मेला क्षेत्र में विधि व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए विष्णुपद मंदिर के समीप एक अस्थाई थाने का निर्माण भी किया गया है.

भीड़ प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता

डीएम शशांक शुभंकर ने पुनः दोहराया कि मेले के दौरान क्राउड मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी. देवघाट एवं विष्णुपद मंदिर जैसे सभी प्रमुख स्थलों पर भीड़ की स्थिति को देखते हुए अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से काम करें. सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए ही पूरे मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 45 जोन और 365 सेक्टरों में विभाजित किया गया है.

मुख्यमंत्री करेंगे ऐतिहासिक उद्घाटन

गयाजी के विख्यात पितृपक्ष मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे. राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त होने के बाद यह पहला मौका है जब लगभग 12 सालों बाद कोई मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं. इससे पहले साल 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मेले का उद्घाटन और समापन दोनों किया था. इस वर्ष उद्घाटन की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.

विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति

इस ऐतिहासिक उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के नौ मंत्री भी उपस्थित रहेंगे. मुख्यमंत्री विष्णुपद मंदिर के दर्शन करने के बाद विभिन्न घाटों का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद वे गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. पहले यह कार्यक्रम एक छोटी जगह पर होता था, लेकिन इस बार इसे भव्य रूप दिया गया है.

नीतीश कुमार का विशेष योगदान

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकाल के दौरान हर साल गयाजी पहुंचकर तैयारियों की व्यापक समीक्षा बैठक करते थे. तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को लेकर उनके हमेशा विशेष निर्देश रहते थे. साल 2022 में महागठबंधन सरकार के समय उन्होंने ही फल्गु नदी पर बने प्रसिद्ध रबर डैम का उद्घाटन किया था. इसके बाद साल 2025 में भी वे समीक्षा के लिए गयाजी आए थे.

राजकीय मेले का ऐतिहासिक दर्जा

साल 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पितृपक्ष मेला और सोनपुर मेला को राजकीय मेले का दर्जा दिया था. इसके बाद से बिहार सरकार ने हर साल इसकी व्यवस्थाओं को सीधे तौर पर बेहतर करना शुरू कर दिया. जीतन राम मांझी लंबे समय से केंद्र सरकार से इस ऐतिहासिक पितृपक्ष मेले को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं.

ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के निर्देश

ब्रीफिंग के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों को निर्गत जॉइंट ऑर्डर का पूरी गंभीरता से अध्ययन करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अपनी ड्यूटी स्थल, दायित्व और कार्यक्षेत्र की सटीक जानकारी रखें. हर साल की तरह इस बार भी दूसरे जिलों के अनुभवी अधिकारियों और पुलिस बल को मेला अवधि में मुस्तैदी से तैनात किया गया है.

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