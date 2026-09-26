PITRU PAKSHA 2026 : मचकुंड सरोवर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पितृपक्ष के पहले दिन विधि-विधान से किया तर्पण
पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही मचकुंड सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों और जलाशयों के घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई है.
Published : September 26, 2026 at 10:14 AM IST
धौलपुर: शनिवार को पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष शुरू हो गया. इसके साथ ही जिले में पितरों के तर्पण और श्राद्ध का दौर शुरू हो गया. ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड सरोवर, पार्वती नदी सहित जिले के विभिन्न सरोवरों और नदी घाटों पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से तर्पण किया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. पितृपक्ष का समापन 10 अक्टूबर को होगा.
मचकुंड पर उमड़े श्रद्धालु: मचकुंड के महंत कृष्णदास ने बताया कि सनातन परंपरा में पितृपक्ष का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस अवधि में पूर्वजों का स्मरण कर तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से श्रद्धा अर्पित होती है. इसी आस्था के चलते पितृपक्ष में तीर्थराज मचकुंड पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. उन्होंने बताया कि तर्पण में जल, कुश, तिल सहित पूजन सामग्री का उपयोग किया जाता है. पिंडदान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और यथासंभव दान-दक्षिणा दी जाती है.
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श्रद्धालु पूर्वजों का स्मरण कर आत्मा की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस तिथि को पूर्वज का निधन हुआ था, उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है. परिजन श्रद्धापूर्वक भोजन और भोग तैयार कर ब्राह्मण को भोजन कराते हैं. पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही मचकुंड सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों और जलाशयों के घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई है. इस अवधि में मांगलिक और शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है. पितृपक्ष के बाद ही विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं.