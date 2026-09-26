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PITRU PAKSHA 2026 : मचकुंड सरोवर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पितृपक्ष के पहले दिन विधि-विधान से किया तर्पण

मचकुंड सरोवर के घाट पर तर्पण करते श्रद्धालु ( ETV Bharat Dholpur )