पितृ पक्ष 2026; अयोध्या में पितृ यज्ञ से खुलता है पूर्वजों के मोक्ष और सात पीढ़ियों के उद्धार का द्वार
श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा पर प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता सत्य प्रकाश की विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 8:11 AM IST
अयोध्या : महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित कथा के अनुसार पृथ्वी पर श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा की शुरुआत सबसे पहले महर्षि निमि ने की थी. भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में बाणों की शैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को श्राद्ध का महत्व और शुरुआत के बारे में बताया था. कथा के अनुसार वैदिक काल में सबसे पहले अत्रि मुनि ने महर्षि निमि को श्राद्ध का उपदेश दिया था. महर्षि निमि अपने पुत्र की अकाल मृत्यु से दुखी और चिंतित थे. मान्यता है कि इसी के बाद ही देवलोक और पितृलोक में पूर्वजों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध एवं तर्पण की परंपरा स्थापित हुई.
सरयू तीर्थ पुरोहित राम आधार पांडे बताते हैं कि पितृपक्ष में पितरों को जल और तर्पण देने से उनकी आत्मा की शांति मिलती है. जल के साथ तिलांजलि देने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है. पिंड श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति की सात पीढ़ियों का उद्धार होता है.
सरयू तीर्थ पुरोहित राम आधार पांडे के मुताबिक यह परंपरा प्रभु श्री राम के समय से होने की मान्यता है. भगवान राम की कृपा से ही अन्य तीर्थों का निर्माण हुआ. इसके पहले किसी तीर्थ का निर्माण नहीं था. सबसे पहले सरयू के तट पर तिल जल के साथ तर्पण किया जाता है. पिंड बनाया जाता है. जिसके बाद लोग भरतकुंड जाते हैं, वहां पिंड दान करने के बाद काशी और गया धाम में पितरों को स्थापित करके आयोजन की पूर्णाहुति होती है.
पितृ कर्म और श्राद्ध से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं
-महाभारत काल के अनुसार मृत्यु के बाद जब दानवीर कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें भोजन के रूप में केवल स्वर्ण और आभूषण मिले. कर्ण ने यमराज से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने जीवनभर सोने का दान तो बहुत किया, लेकिन पितरों के निमित्त कभी अन्न और जल का दान नहीं किया. अपनी इसी भूल को सुधारने के लिए कर्ण को 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा गया. जहां उन्होंने पितरों के लिए अन्न और जल का तर्पण किया. तभी से 16 दिनों के पितृपक्ष की परंपरा शुरू हुई.
-पौराणिक कथा के अनुसार गयासुर नामक राक्षस ने कठिन तपस्या कर ब्रह्माजी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और उसके दर्शन मात्र से लोग पापमुक्त हो जाएं. देवताओं के अनुरोध पर गयासुर ने यज्ञ के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया. मान्यता है कि उसके शरीर पर ही गया तीर्थ की स्थापना हुई. मान्यता है कि गया में पिंडदान और तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और सात पीढ़ियों का उद्धार होता है.
-जोगे और भोगे की प्रचलित कथा के अनुसार धनवान जोगे ने पितृ पक्ष में पितरों के श्राद्ध के बजाय अपने ससुरालवालों को भोजन कराया. गरीब भोगे ने सच्चे मन से पितरों के नाम पर 'अगियारी' दी. जब पितर पृथ्वी पर आए तो जोगे के यहां उन्हें निराशा मिली और भोगे के यहां श्रद्धा का भाव मिला. इस कथा का यह संदेश है कि श्राद्ध का आधार दिखावा नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए.
पितृ पक्ष में वर्जित आचरण और भोजन
-पितृ पक्ष के दौरान 16 दिन घर में केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए. मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है. श्राद्ध के भोजन में मसूढ़, चना या उड़द की दाल का प्रयोग भी नहीं किया जाता है.
-पितृ पक्ष उत्सव का नहीं, बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता का है. इसलिए विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश या नए व्यापार की शुरुआत नहीं की जाती है. साथ ही इन दिनों नए वाहन, वस्त्र, सोने-चांदी के गहने या नई प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए.
-श्राद्ध या तर्पण करने वाले व्यक्ति को इस दौरान बाल और नाखून काटने, दाढ़ी बनवाने तथा शरीर पर तेल या साबुन लगाने से परहेज करना चाहिए. घर आए भिक्षुक, अतिथि या पशु-पक्षी (विशेषकर कौवे या कुत्ते) को भूखा न भगाएं और न ही उनका अपमान करें. साथ ही आचरण की शुद्धतता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. आपसी विवाद, क्रोध, झूठ और किसी का भी अनादर करने से बचना चाहिए.
यह भी पढ़ें : पितृपक्ष और पिंडदान: काशी का वह पौराणिक कुंड, जहां श्राद्ध कर्म करने से प्रेत योनि से मुक्त होते हैं पितर
यह भी पढ़ें : पितृ पक्ष 2026: 26 सितंबर से शुरुआत, 10 अक्टूबर को समापन; भूलकर भी न करें ये काम, देखें पूरी तिथियां