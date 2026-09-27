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पुष्कर में श्राद्ध कर्म की शुरुआत सतयुग से, जगत पिता ब्रह्मा ने किया था पहला श्राद्ध

पुष्कर में पितरों का स्मरण और तर्पण करते श्रद्धालु. ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल पुष्कर है. यह सभी तीर्थों का गुरु है. जगतपिता ब्रह्मा का स्थान है. यहीं से सृष्टि की रचना हुई थी और यहीं पर कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि यज्ञ किया था. सतयुग से पुष्कर में श्रद्धालु अपने पूर्वजों को सद्गति दिलवाने के लिए श्राद्ध कर्म करने आते रहे. श्राद्ध कर्म की शुरुआत भी पुष्कर से ही हुई थी. ब्रह्माजी ने यज्ञ से पहले अपने पूर्वजों का पूजन किया था और श्रद्धा भाव से उन्हें भेंट दी थी, तभी से पुष्कर एक तीर्थ नहीं बल्कि दिवंगत आत्माओं की मुक्ति और सद्गति का स्थान बन गया. पुष्कर को सभी तीर्थों का गुरु कहा जाता है. पौराणिक मान्यता है कि सभी तीर्थ नदियां, सागर, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सभी तीर्थ गुरु पुष्कर राज और जगत पिता ब्रह्मा से आशीर्वाद लेने यहां आते हैं. वहीं, सभी ऋषि मुनियों ने पुष्कर और उसके आसपास अरण्य क्षेत्र में रहकर तप किए हैं, जिससे पुष्कर की दिव्यता उनके तपोबल से और भी बढ़ी है.