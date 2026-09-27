पुष्कर में श्राद्ध कर्म की शुरुआत सतयुग से, जगत पिता ब्रह्मा ने किया था पहला श्राद्ध
शास्त्रों के अनुसार गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, सौराष्ट्र और पुष्कर इन पंच तीर्थ में श्राद्ध का विशेष महत्व है.
Published : September 27, 2026 at 7:20 AM IST
अजमेर: हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल पुष्कर है. यह सभी तीर्थों का गुरु है. जगतपिता ब्रह्मा का स्थान है. यहीं से सृष्टि की रचना हुई थी और यहीं पर कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि यज्ञ किया था. सतयुग से पुष्कर में श्रद्धालु अपने पूर्वजों को सद्गति दिलवाने के लिए श्राद्ध कर्म करने आते रहे. श्राद्ध कर्म की शुरुआत भी पुष्कर से ही हुई थी. ब्रह्माजी ने यज्ञ से पहले अपने पूर्वजों का पूजन किया था और श्रद्धा भाव से उन्हें भेंट दी थी, तभी से पुष्कर एक तीर्थ नहीं बल्कि दिवंगत आत्माओं की मुक्ति और सद्गति का स्थान बन गया. पुष्कर को सभी तीर्थों का गुरु कहा जाता है. पौराणिक मान्यता है कि सभी तीर्थ नदियां, सागर, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सभी तीर्थ गुरु पुष्कर राज और जगत पिता ब्रह्मा से आशीर्वाद लेने यहां आते हैं. वहीं, सभी ऋषि मुनियों ने पुष्कर और उसके आसपास अरण्य क्षेत्र में रहकर तप किए हैं, जिससे पुष्कर की दिव्यता उनके तपोबल से और भी बढ़ी है.
भगवान राम ने भी किया था पिता का श्राद्ध: पुष्कर सरोवर के 52 घाटों में से एक कुर्मांचल है. यहां के पुरोहित पंडित सतीश चंद्र बताते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीराम के वनवास के दौरान अयोध्या में महाराजा दशरथ का निधन हो गया था. भाई भरत जब वन में पहुंचकर उन्हें यह दुखद समाचार सुनाए, तब भगवान राम ने मंदाकिनी नदी में तर्पण किया. उसके बाद राम गया गए, लेकिन राम अपने पिता दशरथ का पिंडदान नहीं कर पाए. वे पिंडदान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हो गए थे और पिंडदान का समय हो गया. तब माता सीता ने बालू रेत से पिंड बनाकर अपने ससुर का पिंडदान किया. रात्रि को भगवान राम को स्वप्न में दशरथ ने दर्शन देकर कहा कि उन्हें ब्रह्मलोक में स्थान नहीं मिला है. लिहाजा पुष्कर क्षेत्र में जाकर पिंडदान करें. ऋषि अत्रि को भगवान राम ने यह वृत्तांत सुनाया तब ऋषि अत्रि की आज्ञा से राम, लक्ष्मण, जानकी विदिशा और चरणवती नदी को पार करके पुष्कर आए थे. यहां उन्होंने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया और उनके पितृ ब्रह्मलोक गए.
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16 दिन पितृ आते हैं धरती पर: पंडित शर्मा बताते हैं कि गया में श्राद्ध कर्म करने के बाद भी पुष्कर में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है. शास्त्रों के अनुसार गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, सौराष्ट्र और पुष्कर इन पंच तीर्थ में श्राद्ध का विशेष महत्व है. उन्होंने बताया कि श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यमलोक से यमराज पितरों को धरती पर अपने घर और वंश को देखने के लिए भेजते हैं. इस दौरान पितरों का श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर उन्हें सामर्थ्य अनुसार भोजन आदि वस्तुएं भेंट करें. यह पितरों के लिए आनंददायक समय होता है, लेकिन जब श्रद्धा नहीं होती है तो वे कुपित होकर लौटते हैं, जिससे पितृदोष लगता है. श्रद्धा के साथ श्राद्ध किया जाता है तो वह आशीर्वाद देकर लौटते हैं, इससे घर में खुशहाली आती है और वंश वृद्धि होती है. कई लोगों को अपने पितृ के निधन की तिथि नहीं मालूम होती है तब वे अमावस्या के दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान कर सकते हैं.
सबसे पहले जगतपिता ब्रह्मा ने किया था श्राद्ध कर्म: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध कर्म यहां सतयुग से हो रहे हैं. पुष्कर तीर्थ का निर्माण ही पितृ मोक्ष के लिए हुआ है. ब्रह्माजी ने जब सृष्टि यज्ञ पुष्कर में किया था, तब यज्ञ से पहले उन्होंने पितरों का पूजन किया था. जब ब्रह्मा से ब्राह्मणों ने पूछा कि पितरों का तर्पण करना है, तब ब्रह्मा ने कहा कि 'मैं अजन्मा हूं, मेरे कोई पितृ नहीं हैं. तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपके पिता, दादा और परदादा भी हैं. सृष्टि यज्ञ मृत्युलोक में हो रहा है. यह सृष्टि ब्रह्मा ने वसु से निर्मित की है, इसलिए वसु आपके पिता हैं, रुद्र आपके दादा और आदित्य आपके परदादा हैं. इन तीनों को स्मरण करके आप श्रद्धा भाव प्रकट कीजिए. इसके बाद ही यज्ञ आगे बढ़ेगा. कोई भी यज्ञ आरंभ होता है उससे पहले पितरों का पूजन अवश्य होता है. पुष्कर में ब्रह्मा ने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाकर यह श्राद्ध कर्म शुरू किया था'.
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ब्रह्म सरोवर में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व: ब्रह्म घाट पर तीर्थ पुरोहित पंडित हरिभाई पाराशर बताते हैं कि जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो जीव जंतु, पशु, वनस्पति आदि का भी निर्माण किया. इस निर्माण का कार्य भगवान सूर्य और चंद्रमा को सौंपा था. इससे ही संसार की उत्पत्ति हुई है. सूर्य को पिता और माता को चंद्रमा कहा गया है. सतयुग में पुष्कर के अलावा कोई तीर्थ नहीं था. इसके बाद नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा को प्रमुख तीर्थ माना गया है. कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक जगत पिता ब्रह्मा ने पुष्कर में सृष्टि यज्ञ किया था. चार दिवसीय पुष्कर सरोवर में स्नान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और मरने के बाद ब्रह्मलोक गमन होता है. पुष्कर में तर्पण, पिंडदान आदि श्राद्ध कर्म करने से पितरों को सद्गति मिलती है.
दानवीर कर्ण को भी करना पड़ा था श्राद्ध कर्म: पौराणिक कथाओं के अनुसार दानवीर कर्ण स्वर्ण दान करते थे, जब मृत्यु के बाद वे स्वर्ग गए तो उन्हें खाने में स्वर्ण के व्यंजन मिले, जिससे वे खा नहीं पाए, तब उन्होंने भगवान से पूछा कि 'मैंने काफी स्वर्ण दान किया फिर भोजन की जगह यह क्यों मिल रहा है. तब भगवान ने उन्हें श्राद्ध कर्म का महत्व बताया. भगवान की आज्ञा से दानवीर कर्ण 16 दिन धरती पर आए और उन्होंने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किए'. श्राद्ध पक्ष में पितृ जब घर आते हैं तो उन्हें सम्मान नहीं मिलता, वह भूखे प्यासे रहते हैं, ऐसे में पितृदोष लगता है. इसके कारण कई तरह की परेशानियां आती हैं. शास्त्रों में सात जगह लिखी हैं जहां पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म होते हैं और उन्हें सद्गति मिलती है. पुष्कर, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारिका, गया पितरों के लिए मोक्षदायक है.
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