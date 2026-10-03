Pitru Paksha 2026 : नौवें दिन इन वेदियों पर पिंडदान से पितरों-पूर्वजों को अक्षय लोक की होती है प्राप्ति
सोलह वेदी मंडप में भगवान राम ने भी पिंडदान किया था. भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन-पूजन अवश्य करने चाहिए. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : October 3, 2026 at 6:30 AM IST
गया : बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. पितृपक्ष मेले के नौवें दिन और गया श्राद्ध के आठवें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी की तिथि (शनिवार) को गया जी की विभिन्न वेदियों पर पिंडदान करने का विधान है. इस दिन का पिंडदान करने से पितरों-पूर्वजों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति हो जाती है.
यहां पिंडदान से पितरों-पूर्वजों को अक्षय लोक की प्राप्ति
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार कहते हैं कि गयाजी के 16 वेदियो में पिंडदान से पितरों-पूर्वजों को अक्षय लोक की प्राप्ति होती है. इन 16 वेदियों पर आश्विन कृष्ण षष्ठी की तिथि से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी की तिथि तक पिंडदान का कर्मकांड किया जाता है. आश्विन कृष्ण षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी का पिंडदान इसी 16 वेदी में होता है. 16 वेदी में पिंडदान के बाद विष्णुपद मंदिर में श्री हरि भगवान विष्णु के अलौकिक चरण चिन्ह का दर्शन-पूजन करना चाहिए.
भगवान राम ने रूद्र पद पर किया था पिंडदान
गजाधर लाल कटरियार का कहना है कि पुराण शास्त्रों में वर्णित है कि यहां भगवान श्री राम आए थे. भगवान श्री राम ने 16 वेदी मंडप में रहे रूद्र पद पर पिंडदान किया था. वहीं, विष्णुपद सोलह वेदी के समीप स्थित विष्णु पद मंदिर में भीष्म पितामह ने गया श्राद्ध के दौरान अपने पितरों का आह्वान किया था. इस दौरान भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु के निमित्त पिंडदान का कर्मकांड किया था.
पिंडदान के दौरान शांतनु के हाथ निकले थे. किंतु भीष्म पितामह ने शांतनु को हाथ में पिंड न देकर विष्णुपद पर पिंडदान किया था. विष्णुपद पर पिंडदान से शांतनु काफी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने भीष्म पितामह को निश्चल त्रिकाल दृष्टा का आशीर्वाद दिया था. इस तरह सोलह वेदी और विष्णुपद में आश्विन कृष्ण अष्टमी की तिथि को पिंडदान करने का बड़ा माहात्म्य है.
''तीर्थ यात्रियों को पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार पिंडदान श्राद्ध तर्पण का कर्मकांड करना चाहिए. आश्विन कृष्ण अष्टमी की तिथि को नियमानुसार पिंडदान करने से पितरों पूर्वजों के मोक्ष का द्वार खुल जाता है और उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति हो जाती है.''- गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा
पिंडदान में इन सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए
पिंडदान में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए. वहीं, पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान और तर्पण का काम कर्मकांड करना चाहिए. पिंड बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री में जौ, अक्षत, आटा, काला तिल, शहद, गाय का दूध आदि का उपयोग होता है. वहीं तर्पण और पूजन सामग्री के रूप में गंगाजल, चंदन, लाल-सफेद फूल, धूप का उपयोग होता है. 16 विधियों में पिंडदान के दौरान पितरों-पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए गाय के दूध से गजकर्ण तर्पण करने का विधि विधान है. पुराण शास्त्रों में इसका जिक्र मिलता है. गजकर्ण-तर्पण का काफी माहात्म्य है.
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