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Pitru Paksha 2026 : नौवें दिन इन वेदियों पर पिंडदान से पितरों-पूर्वजों को अक्षय लोक की होती है प्राप्ति

पितृपक्ष 2026 ( ETV Bharat )

गया : बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. पितृपक्ष मेले के नौवें दिन और गया श्राद्ध के आठवें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी की तिथि (शनिवार) को गया जी की विभिन्न वेदियों पर पिंडदान करने का विधान है. इस दिन का पिंडदान करने से पितरों-पूर्वजों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति हो जाती है.