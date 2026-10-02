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Pitru Paksha 2026: आठवें दिन करें भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन-पूजन, पितरों-पूर्वजों को होती है विष्णु लोक की प्राप्ति

गया : बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. पितृपक्ष मेले के आठवें दिन और गया श्राद्ध के सातवें दिन आश्विन कृष्ण सप्तमी की तिथि (2 अक्टूबर) को विष्णुपद मंदिर समीप स्थित 16 स्तंभों में पिंडदान करना चाहिए. पिंडदान के उपरांत इन स्तंभों में पिंड को चिपकाने का विधान है. इसके बाद श्री विष्णु के अलौकिक चरण चिन्ह का दर्शन करना चाहिए.

मान्यता है कि सोलह स्तंभ रूपी सोलह वेदी में पिंडदान और भगवान श्री नारायण के चरण-चिन्ह के दर्शन करने से पितरों-पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाता है. आश्विन कृष्ण षष्ठी की तिथि से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी की तिथि तक विष्णु पद मंदिर के समीप स्थित 16 वेदी नामक मंडप में पिंडदान करने का विधान है.

''पितृपक्ष मेले के आठवें दिन और गया श्राद्ध के सातवें दिन आश्विन कृष्ण सप्तमी की 2 अक्टूबर की तिथि को विष्णुपद मंदिर के 16 वेदी नामक मंडप में पिंडदान करना चाहिए. आश्विन कृष्ण षष्ठी से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी तक इसी स्थान पर पिंडदान होता है. यहां पिंडदान के बाद समीप में रहे भगवान विष्णु के श्री चरण चिन्ह का दर्शन करना चाहिए. विष्णुपद मंदिर के 16 वेदी नामक मंडप में पिंडदान और भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के दर्शन से पितरों पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाता है.''- गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

16 वेदियों में पिंडदान करने का विधान

गजाधर लाल कटरियार कहते हैं कि यहां पिंडदान के बाद देवताओं के रूप में मौजूद स्तंभ रूपी 16 पायों पर पिंड को चिपकाना चाहिए. 16 स्तंभों में पिंड चिपकाने का काफी माहात्म्य है. 16 वेदी नामक मंडप में मौजूद 16 स्तंभों में पिंडदान का पिंड चिपकाने से पितरों-पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. वही, भगवान विष्णु के अलौकिक चरण चिन्ह का दर्शन करना चाहिए. यहां 16 स्तंभों में पिंडदान और भगवान विष्णु के अलौकिक चरण चिन्ह के दर्शन से पितरो-पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है.

स्तंभों के रूप में विराजमान हैं भगवान

विष्णु नगरी गयाजी में पूर्व के काल में 300 से अधिक वेदियां हुआ करती थी. अभी करीब चार दर्जन वेदियां शेष रह गई है. अब इन्हीं वेदियों पर पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण का कर्मकांड किया जाता है. इसमें 16 वेदियां एक साथ है, जो कि विष्णुपद मंदिर परिसर में मंदिर के ठीक सटे है. यहां आश्विन कृष्ण षष्ठी से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी तक पिंडदान करने का विधान है.

16 वेदी में पिंडदान और भगवान विष्णु के दर्शन