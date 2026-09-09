गया जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी! पितृपक्ष में भोपाल और जबलपुर से चलेगी स्पेशल ट्रेन
पितृपक्ष 2026 में मध्य प्रदेश से गया जी के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें, जानें तारीख, समय और ट्रेन का स्टॉपेज. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 4:21 PM IST
जबलपुर: इस साल पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू होगा और इसका समापन 10 अक्टूबर को होगा. करीब 15 दिनों की इस अवधि में पितरों की विधिवत पूजा-अर्चना का विधान है. इसमें मध्य प्रदेश सहित पूरे देश से हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान करने बिहार के गया जी जाते हैं. पितृपक्ष मेला में गया जी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है. ये ट्रेनें मध्य प्रदेश के रानी कमलापति और जबलपुर स्टेशनों से गया के लिए चलेंगी.
मध्य प्रदेश से गया जी के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें
मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिहार के गया जी की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है. रेलगाड़ी से सफर लगभग 12 घंटे में पूरा होता है. श्रद्धालुओं की भारी संख्या के मद्देनजर पश्चिम मध्य रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेन शुरू की है, जो कुल मिलाकर 12 ट्रिप चलेगी. इन रेलगाड़ियों के जरिए भोपाल से जबलपुर, मैहर और सासाराम तक के यात्री गया तक जा सकेंगे.
रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 01661 रानी कमलापति-गया पितृपक्ष स्पेशल, रानी कमलापति स्टेशन से 27 सितंबर, 2 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को दोपहर 3:20 बजे खुलेगी और अगले दिन दोपहर 2:30 बजे गया पहुंचेगी. वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 01662 गया-रानी कमलापति स्पेशल 30 सितंबर, 5 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को गया से शाम 3:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 4:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी.
ट्रेन का स्टॉपेज
यह ट्रेन गया से आते हुए डीडीयू, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, मिर्जापुर, प्रयागराज छिवकी, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी और नर्मदापुरम सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी.
वहीं, रानी कमलापति स्टेशन से चलने के बाद यह ट्रेन नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन, अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर रुकेगी.
जबलपुर-गया-जबलपुर पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 01701 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन दिनांक 29, 04 और 09 सितंबर को रात 9:25 बजे जबलपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 2:30 बजे गया पहुंचेगी.
वहीं, गाड़ी संख्या 01702 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन दिनांक 28, 03 और 08 को दोपहर 3:30 बजे गया से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 08:10 बजे जबलपुर पहुंचेगी.
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जबलपुर-गया का ठहराव
जबलपुर-गया ट्रेन का ठहराव सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, देहरी ऑन सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड स्टेशनों पर होगा.