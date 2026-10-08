देश विदेश से पिंडदान करने बदरीनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु, आस्था का उमड़ रहा सैलाब
बड़ी संख्या में श्रद्धालु बदरीनाथ धाम स्थित ब्रह्मकपाल पहुंचकर अपने पितरों की आत्मशांति एवं मोक्ष की कामना कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 5:36 PM IST
चमोली: पितृ पक्ष के चलते इन दिनों देश विदेश से श्रद्धालु अपने पितरों ओर पूर्वजों के नाम तर्पण पिंड दान के लिए बदरीपुरी के मोक्ष स्थल ब्रह्मा कपाल तीर्थ पहुंच रहे हैं. अलकनन्दा नदी तट पर स्थित पौराणिक ब्रह्मा कपाल तीर्थ में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ नजर आ रही है.
प्रातः काल से ही बदरीनाथ मंदिर के सिंह द्वार से लेकर काफी आगे तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार नजर आ रही है. बदरी विशाल की जय के जयकारे के साथ देव दर्शनी से लेकर परिक्रमा पथ तक चारो तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है. जिसके चलते तीर्थ पुरोहित पंडा समाज, होटल कारोबारी से लेकर प्रसाद माला दुकान चलाने वाले तक धाम में व्यस्त नजर आ रहे हैं. कपाट खुलने से लेकर अबतक बदरीनाथ धाम में 19 लाख से अधिक श्रद्धालु बदरीनाथ के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर चुके हैं,जबकि अभी दशहरा पर्व और कार्तिक स्नान पर्व भी आने बाकी है.
पितृ पक्ष के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बदरीनाथ धाम स्थित ब्रह्मकपाल पहुंचकर अपने पितरों की आत्मशांति एवं मोक्ष की कामना के साथ पिंडदान एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं. पितृ पक्ष के दौरान अब तक करीब 1.50 लाख श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंच चुके हैं. जिससे धाम एवं आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही बनी हुई है.
इस वर्ष बदरीनाथ धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का रिकार्ड आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच चुका है. लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए चमोली पुलिस द्वारा यात्रा मार्ग,पार्किंग स्थलों,धाम क्षेत्र एवं प्रमुख भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है.
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और पितृ पक्ष के दौरान ब्रह्मकपाल में होने वाले पिंडदान को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं. इस अवधि में पुलिस अधीक्षक ने तीन बार बदरीनाथ धाम पहुंचकर सुरक्षा,यातायात, भीड़ प्रबंधन एवं श्रद्धालुओं की सुविधा से संबंधित व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया.
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