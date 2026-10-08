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देश विदेश से पिंडदान करने बदरीनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु, आस्था का उमड़ रहा सैलाब

पितृ पक्ष बदरीनाथ भीड़ ( ETV Bharat )

प्रातः काल से ही बदरीनाथ मंदिर के सिंह द्वार से लेकर काफी आगे तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार नजर आ रही है. बदरी विशाल की जय के जयकारे के साथ देव दर्शनी से लेकर परिक्रमा पथ तक चारो तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है. जिसके चलते तीर्थ पुरोहित पंडा समाज, होटल कारोबारी से लेकर प्रसाद माला दुकान चलाने वाले तक धाम में व्यस्त नजर आ रहे हैं. कपाट खुलने से लेकर अबतक बदरीनाथ धाम में 19 लाख से अधिक श्रद्धालु बदरीनाथ के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर चुके हैं,जबकि अभी दशहरा पर्व और कार्तिक स्नान पर्व भी आने बाकी है.