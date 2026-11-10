निशा भगत आत्महत्या मामले में पिठोरिया थाना प्रभारी लाइन हाजिर, ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की बने नामजद आरोपी
नेत्री निशा भगत की आत्महत्या मामले में पिठोरिया थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 4:51 PM IST
रांचीः राज्य की राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र की आदिवासी नेत्री निशा भगत की आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई शुरु हो गई है. पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया गया है. वहीं, मृतका के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की को नामजद आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है. रांची एसएसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस थाना प्रभारी की भूमिका की भी जांच कर रही है.
निष्पक्षता से की जी रही है जांचः ग्रामीण एसपी
रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी के मुताबिक एसआईटी मामले के हर पहलू की जांच कर रही है. पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को लाइन हाजिर किया गया है. पुलिस की भूमिका और घटना से जुड़े तमाम तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इसका अनुसंधान डीएसपी स्तर के पदाधिकारी कर रहे हैं. ग्रामीण एसपी ने भरोसा दिलाया कि इस मामले को लेकर पुलिस गंभीर है. पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जा रही है. इसमें कोई भी संलिप्त पाया जाएगा, उसपर कानूनी कार्रवाई होगी. फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
6 नवंबर को फेसबुक लाइव के क्रम में दी थी जान देने की चेतावनी
निशा भगत की मौत की घटना 6 नवंबर 2026 की है. रांची के पिठोरिया स्थित अपने आवास पर उन्होंने फेसबुक लाइव किया था. करीब 10 से 11 मिनट के इस लाइव वीडियो में वह काफी भावुक नजर आई थीं. उन्होंने आदिवासी अधिकारों, जमीन पर कथित कब्जे, जमीन माफिया और प्रशासनिक स्तर पर सहयोग नहीं मिलने जैसे मुद्दों को उठाया था. वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि जमीन से जुड़े मामलों को लेकर आवाज उठाने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब करने और उन्हें दलाल कहे जाने से भी वह आहत नजर आई थीं.
पिता ने लगाए प्रताड़ना और साजिश के आरोप
बेटी की मौत के बाद पिता ने पिठोरिया थाना में लिखित शिकायत देकर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी को लंबे समय से मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. सोशल मीडिया पर कथित तौर पर उनका चरित्र हनन किया जा रहा था और झूठे मुकदमों में फंसाने का दबाव बनाया जा रहा था. पिता ने अपनी शिकायत में अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा को नामजद करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं.
निशा भगत की मौत के आरोपी
निशा भगत की मौत को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को राज्य में आदिवासियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जोड़ते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाए हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. भाजपा ने चरणबद्ध आंदोलन की भी रुपरेखा तैयार की है. इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड प्रशासन से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.
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