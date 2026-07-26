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दो भाइयों के रूस में बंधक बनाए जाने की खबर निकली फर्जी, पुलिस ने किया खुलासा

पिथौरागढ़ पुलिस ने रूस में उत्तराखंड के दो भाइयों के बंधक बनाए जाने की शिकायत के बाद अहम खुलासा किया है.

PITHORAGARH Police
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 26, 2026 at 8:29 AM IST

2 Min Read
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पिथौरागढ़: रूस में रोजगार के लिए गए सीमांत पिथौरागढ़ निवासी दो सगे भाइयों के बंधक बनाए जाने की सूचना भ्रामक निकली है. पिथौरागढ़ पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ है कि दोनों युवक रूस में सुरक्षित हैं और वैध रूप से नौकरी कर रहे हैं. पासपोर्ट उनके पास है और वे नियमित रूप से परिजनों से संपर्क में हैं.

धारचूला के रांथी गांव निवासी भूपेंद्र सिंह कार्की और आनंद सिंह कार्की का परिवार वर्तमान में पिथौरागढ़ नगर के चिमस्यानौला में रहता है. दोनों भाई 5 मई 2026 को तीन वर्षीय वर्क परमिट पर रूस गए थे. उन्हें सितारगंज स्थित फ्लाई हाई ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से भेजा गया था. दो दिन पूर्व उनके परिजन पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगांई से मिले और पिछले 20 दिनों से किसी तरह का संपर्क नहीं होने की जानकारी दी. दोनों को बंधक बनाए जाने की सूचना सामने आने के बाद मामले में पुलिस द्वारा एजेंसी संचालकों से भी पूछताछ की गई.

युवकों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात हुई है. दोनों सुरक्षित हैं और नौकरी कर रहे हैं.पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दोनों युवकों और कंपनी के बीच वेतन कम मिलने को लेकर आपसी मतभेद था, जिसके चलते यह भ्रम फैला.
-गोविंद बल्लभ जोशी,सीओ -

पुलिस ने आनंद सिंह कार्की से वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क किया. उसने बताया कि वह और उनके भाई मास्को स्थित एक कोरियर हाउस के वेयरहाउस में बारकोड स्कैनिंग का काम कर रहे हैं. उनका पासपोर्ट उनके पास ही सुरक्षित है. वे परिजनों से नियमित संपर्क में हैं और किसी प्रकार से बंधक नहीं हैं. आवश्यकता पड़ने पर वे स्वतंत्र रूप से भारत लौट सकते हैं.

गौर हो कि कि बीते दिनों भूपेंद्र की पत्नी तनुजा कार्की ने बताया था कि पहले इंटरनेट कॉल से बात होती थी, लेकिन कई दिनों से कोई संपर्क नहीं हुआ है. इसी चिंता में उसके ससुर को दिल का दौरा पड़ चुका है. तनुजा नौ माह की गर्भवती हैं और तीन वर्षीय बच्चे के साथ वृद्ध सास-ससुर की देखभाल कर रही हैं. पति से संपर्क ना होने से परिवार पर आर्थिक और मानसिक संकट गहराने की बात कही गई थी. जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया था और मामले की पड़ताल में जुट गया था.

पढ़ें-उत्तराखंड के दो भाई रूस में बंधक! 20 दिनों से नहीं हुआ संपर्क, परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार

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