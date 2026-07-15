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डीडीहाट में युवक की हत्या का मामला, टैक्सी ड्राइवर ने किया था कत्ल, आरोपी अरेस्ट

पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र में पुलिस को एक युवक की लाश मिली है, जिसकी हत्या की गई थी. पुलिस ने आज मामले का खुलासा किया.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 4:01 PM IST

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पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में डीडीहाट-दूनाकोट सड़क पर सोमवार रात को युवक का लाश मिली थी. इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. आरोपी ट्रैक्सी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सीओ उमेश मलिक ने पूरे मामले की जानकारी दी.

सीओ उमेश मलिक ने डीडीहाट बाजार से करीब 15 से 18 किमी दूर हुनेरा गांव है, उसी गांव में 32 साल का भूपेंद्र सिंह चौहान पुत्र स्व. पुष्कर सिंह अकेला रहता था. भूपेंद्र सिंह का बड़ा भाई आईटीबीपी में हैं. 13 जुलाई की रात को भूपेंद्र सिंह किसी काम से डीडीहाट बाजार आया था, लेकिन देर रात भी वापस नहीं लौटा था और उसका शव डीडीहाट-दूनाकोट सड़क पर मिला था.

डीडीहाट बाजार से लौटे समय हुई हत्या: पुलिस के अनुसार डीडीहाट बाजार से देर शाम को लौटते समय भूपेंद्र सिंह को आरोपी टैक्सी ड्राइवर सुमित सिंह धामी मिला. पुलिस ने पूछताछ में सुमित सिंह धामी ने बताया कि वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गाड़ी (मैक्स UK-05TA-3333) से घर जा रहा था. रास्ते में भूपेंद्र सिंह चौहान कथित तौर पर नशे की हालत में उसकी गाड़ी में बैठ गया था. गाड़ी में ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई.

टैक्सी ड्राइवर ने लोहे से पाने से किया मर्डर: आरोप है कि दोनों के बीच विवाद इनता बढ़ गया था कि सुमित ने तैश में आकर गाड़ी में रखे स्पैनर (लोहे के पाने) से भूपेंद्र के सिर पर जोरदार वार कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने और अत्यधिक खून बहने के कारण भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी सुमित घबराकर उनके शव को कांडा-कफलुवा मोड़ के पास सड़क किनारे फेंककर अपनी पत्नी-बच्चे के साथ फरार हो गया था. पुलिस का कहना है कि उन्होंने मुकदमा दर्ज होने के बाद आठ घंटे के अंदर ही इस मामले का खुलासा कर दिया.

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