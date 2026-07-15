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डीडीहाट में युवक की हत्या का मामला, टैक्सी ड्राइवर ने किया था कत्ल, आरोपी अरेस्ट

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में डीडीहाट-दूनाकोट सड़क पर सोमवार रात को युवक का लाश मिली थी. इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. आरोपी ट्रैक्सी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सीओ उमेश मलिक ने पूरे मामले की जानकारी दी.

सीओ उमेश मलिक ने डीडीहाट बाजार से करीब 15 से 18 किमी दूर हुनेरा गांव है, उसी गांव में 32 साल का भूपेंद्र सिंह चौहान पुत्र स्व. पुष्कर सिंह अकेला रहता था. भूपेंद्र सिंह का बड़ा भाई आईटीबीपी में हैं. 13 जुलाई की रात को भूपेंद्र सिंह किसी काम से डीडीहाट बाजार आया था, लेकिन देर रात भी वापस नहीं लौटा था और उसका शव डीडीहाट-दूनाकोट सड़क पर मिला था.

डीडीहाट बाजार से लौटे समय हुई हत्या: पुलिस के अनुसार डीडीहाट बाजार से देर शाम को लौटते समय भूपेंद्र सिंह को आरोपी टैक्सी ड्राइवर सुमित सिंह धामी मिला. पुलिस ने पूछताछ में सुमित सिंह धामी ने बताया कि वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गाड़ी (मैक्स UK-05TA-3333) से घर जा रहा था. रास्ते में भूपेंद्र सिंह चौहान कथित तौर पर नशे की हालत में उसकी गाड़ी में बैठ गया था. गाड़ी में ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई.