ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में हेरोइन की तस्करी करने वाला समीर मलिक गिरफ्तार, 6 महीने में 12 नशा तस्कर हो चुके अरेस्ट

नशा तस्कर गिरफ्तार ( ETV Bharat Concept Image )

पिथौरागढ़: नशे के सौदागरों ने शांत पहाड़ों में भी हेरोइन जैसे मादक पदार्थ की तस्करी करके युवा वर्ग को नशे के दलदल में धकेलने में सफलता पा ली है. ऐसे ही एक कुख्यात नशा तस्कर को पिथौरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तस्कर उधम सिंह नगर में छिपा हुआ था, उसे यहीं से गिरफ्तार किया गया है. हेरोइन तस्कर गिरफ्तार: सीमांत जिले पिथौरागढ़ की पुलिस ने नशे के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उधम सिंह नगर निवासी हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. इस तस्कर का नाम दो अलग-अलग हेरोइन तस्करी मामलों की जांच में सामने आया था. हेरोइन तस्कर समीर मलिक पकड़ा गया: पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी, लेकिन आरोपी बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था. आखिरकार पुलिस टीम ने उधम सिंह नगर में दबिश देकर आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया. पिथौरागढ़ एसपी रेखा यादव ने बताया कि-