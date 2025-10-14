पिथौरागढ़ में हेरोइन की तस्करी करने वाला समीर मलिक गिरफ्तार, 6 महीने में 12 नशा तस्कर हो चुके अरेस्ट
नशा तस्कर समीर मलिक बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2025 at 10:43 PM IST
पिथौरागढ़: नशे के सौदागरों ने शांत पहाड़ों में भी हेरोइन जैसे मादक पदार्थ की तस्करी करके युवा वर्ग को नशे के दलदल में धकेलने में सफलता पा ली है. ऐसे ही एक कुख्यात नशा तस्कर को पिथौरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तस्कर उधम सिंह नगर में छिपा हुआ था, उसे यहीं से गिरफ्तार किया गया है.
हेरोइन तस्कर गिरफ्तार: सीमांत जिले पिथौरागढ़ की पुलिस ने नशे के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उधम सिंह नगर निवासी हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. इस तस्कर का नाम दो अलग-अलग हेरोइन तस्करी मामलों की जांच में सामने आया था.
हेरोइन तस्कर समीर मलिक पकड़ा गया: पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी, लेकिन आरोपी बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था. आखिरकार पुलिस टीम ने उधम सिंह नगर में दबिश देकर आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया. पिथौरागढ़ एसपी रेखा यादव ने बताया कि-
जिले में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. हमने वांछित आरोपी तस्कर समीर मलिक को गिरफ्तार किया है.
-रेखा यादव, एसपी-
दो मामलों में था वांछित आरोपी: 4 जनवरी 2025 को कोतवाली पुलिस ने 5.94 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया था, जबकि 12 फरवरी 2025 को 116.73 ग्राम हेरोइन के साथ एक और आरोपी पकड़ा गया। दोनों मामलों की जांच में उधम सिंह नगर निवासी समीर मलिक का नाम सामने आया था, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 29 जोड़ी गई थी।ऐ
कोर्ट से जारी हुआ था वारंट: एसपी रेखा यादव ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी समीर मलिक को कोर्ट से कई बार समन भेजे गए, लेकिन वह पेश नहीं हुआ. इसके बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
उधम सिंह नगर से दबोचा गया आरोपी: पिथौरागढ़ एसपी रेखा यादव के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने रुद्रपुर के तराई बिहार कॉलोनी निवासी समीर मलिक को रामपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया. टीम में एसआई संदीप पिलख्वाल और कॉन्स्टेबल कुशल सिंह शामिल रहे.
6 महीने में 12 हेरोइन तस्कर हुए गिरफ्तार: एसपी रेखा यादव ने बताया कि नशे के सौदागरों के खिलाफ जिलेभर में सख्त कार्रवाई जारी है. पुलिस लगातार नेटवर्क खंगाल रही है ताकि सप्लायरों तक पहुंचकर उन्हें जेल भेजा जा सके. पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा पिछले 6 माह के भीतर 12 से अधिक हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.
