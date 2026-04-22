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पिथौरागढ़ में जल्द पासपोर्ट ऑफिस खोलने की तैयारी, पूरी होगी दो दशक पुरानी मांग

पिथौरागढ़ डीएम आशीष भटगांई ने निरीक्षण करते हुए कहा नए भवन के प्रारंभ होने से लोगों को पासपोर्ट सुविधा का लाभ मिलेगा.

PITHORAGARH PASSPORT OFFICE
पिथौरागढ़ पासपोर्ट कार्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 22, 2026 at 6:47 PM IST

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पिथौरागढ़: सीमांत जनपद पिथौरागढ़ वासियों की दो दशक पुरानी मांग पासपोर्ट कार्यालय की पूरी होने जा रही है. डीएम पिथौरागढ़ आशीष भटगांई ने पासपोर्ट चयनित कार्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. पासपोर्ट कार्यालय शुरू होने के बाद लोगों को अल्मोड़ा या देहरादून नहीं जाना पड़ेगा.

पिथौरागढ़ में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग एक दशक पुरानी है. पूर्व में कई बार घोषणाएं तो हुईं लेकिन मुख्य पोस्ट ऑफिस में स्थान नहीं मिलने के कारण पासपोर्ट कार्यालय नहीं खुल सका. ऐसे में पासपोर्ट बनाने के लिए पिथौरागढ़ से लोगों को अल्मोड़ा या फिर देहरादून जाना पड़ रहा था. कलक्ट्रेट परिसर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने को लेकर दो माह पूर्व कवायद शुरू हुई थी. अब कार्यालय तैयार कर लिया गया है.

पिथौरागढ़ डीएम आशीष भटगांई ने निरीक्षण करते हुए कहा नए भवन के प्रारंभ होने से लोगों को पासपोर्ट सुविधा का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. शीघ्र ही कार्यालय शुरू हो जाएगा. जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, पर्याप्त पार्किंग एवं दिव्यांगजन के लिए सुगम पहुंच की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को बेहतर, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें.

सीमांत की जनता को पासपोर्ट बनाने अन्य जिलों में जाना पड़ता है. जिससे उन्हें तीन दिन का समय लग जाता था, जो जनता के समय के साथ-साथ धन की भी बर्बादी है. आज से 15 साल पहले पिथौरागढ़ जनपद में ही पासपोर्ट बना करते थे, लेकिन सरकारें बदलती गईं और फैसले भी बदलते गए. जिसके बाद से पासपोर्ट सिर्फ राजधानी देहरादून अल्मोड़ा में बनने लगे हैं. अब एक बार फिर से पिथौरागढ़ में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की तैयारी है.

पढे़ं- पिथौरागढ़ में जल्द खुलेगा पासपोर्ट कार्यालय, डीएम ने जगह का किया निरीक्षण

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पिथौरागढ़ में पासपोर्ट ऑफिस
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