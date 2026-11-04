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पिथौरागढ़ नाबालिग छात्रा रेप केस, टीचर नहीं किशोर निकला असली आरोपी, DNA रिपोर्ट से खुला राज

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

3 महीने पहले शिक्षक पर लगा था गंभीर आरोप: पुलिस ने डीएनए मैच होने के बाद आरोपी नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर अल्मोड़ा स्थित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है. ​ दरअसल, जुलाई 2026 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और उसका जबरन गर्भपात कराने का मामला सामने आया था.