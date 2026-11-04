पिथौरागढ़ नाबालिग छात्रा रेप केस, टीचर नहीं किशोर निकला असली आरोपी, DNA रिपोर्ट से खुला राज
इस मामले में जिस शिक्षक को पुलिस ने आरोपी बनाया था, उसके खिलाफ पुलिस कोर्ट में आरोप-पत्र भी दाखिल कर चुकी थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2026 at 7:16 PM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां बीते दिनों नाबालिग लड़की के गर्भवती और बाद में जबरन गर्भपात करने का मामला सामने आया था. इस मामले में एक शिक्षक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन जब मृत बच्चे की डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) रिपोर्ट सामने आई तो पूरा मामला की पलट गया. क्योंकि मृत नवजात का जैविक पिता शिक्षक नहीं, बल्कि नाबालिग लड़का निकला.
3 महीने पहले शिक्षक पर लगा था गंभीर आरोप: पुलिस ने डीएनए मैच होने के बाद आरोपी नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर अल्मोड़ा स्थित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है. दरअसल, जुलाई 2026 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और उसका जबरन गर्भपात कराने का मामला सामने आया था.
गर्भपात की दवा खाने से बच्ची की बिगड़ गई थी तबियत: इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गर्भपात की दवा खिलाए जाने के बाद पीड़िता को अत्यधिक ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई. इसके बाद परिजन उसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की सूचना पुलिस को दी.
शिक्षक के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा: पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्कूली के एक शिक्षक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने परिजनों के बयान पर शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
गर्भपात और डीएनए जांच की प्रक्रिया: घटना के समय पीड़िता लगभग 7 से 8 महीने की गर्भवती थी. गर्भपात कराए जाने के बाद भ्रूण को जंगल में फेंक दिया गया था. पुलिस ने निशानदेही के आधार पर भ्रूण के अवशेष इकट्ठा किए. जांच को आगे बढ़ाते हुए पीड़िता द्वारा जन्म दिए गए मृत नवजात के जैविक नमूने डीएनए जांच के लिए रुद्रपुर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए थे.
पुलिस ने कोर्ट में शिक्षक के खिलाफ आरोप-पत्र भी दाखिल किया था: पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए 24 जुलाई 2026 को ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. हालांकि अब DNA रिपोर्ट में शिक्षक निर्दोष साबित हुआ.
अन्य संदिग्धों की हुई जांच: जब शिक्षक के डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आई, तो वह नेगेटिव निकली. रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि शिक्षक उस नवजात शिशु का जैविक पिता नहीं है. इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अन्य संदिग्धों की तलाश शुरू की.
पुलिस ने दो अन्य संदिग्धों के रक्त नमूने 12 अक्टूबर को डीएनए जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे. फोरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि उनमें से एक विधि-विवादित किशोर (नाबालिग) उस नवजात शिशु का जैविक पिता है. रिपोर्ट आने के बाद पिथौरागढ़ पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और रिपोर्ट के आधार पर तीन नवंबर को उक्त किशोर को अपने संरक्षण में ले लिया, इसके बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से बोर्ड के आदेशानुसार उसे अल्मोड़ा स्थित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है.
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