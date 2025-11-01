ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ जल जीवन मिशन, उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बना एक रुपये का कनेक्शन, जानिये कैसे

अब पुरानी और नई योजनाओं से जुड़े कनेक्शनों का एक समान शुल्क निर्धारित किया गया है. करीब डेढ़ सौ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

PITHORAGARH JAL JEEVAN MISSION
जल जीवन मिशन पानी बिल (ETV Bharat)
November 1, 2025

पिथौरागढ़: सरकार के द्वारा जिन पेयजल उपभोक्ताओं को एक रुपये में कनेक्शन देकर घर-घर नल लगाये थे, उनको अब महंगा लगने लगा है. जल जीवन मिशन के तहत दिए गए कनेक्शन के लिए अब हर तिमाही 578 रुपये बिल आएगा. यानी उपभोक्ताओं को सालाना 2312 रुपये चुकाने होंगे. हैरानी की बात यह है कि पुरानी पेयजल योजनाओं से जुड़े कनेक्शनों पर भी नया नियम लागू कर दिया गया है.

जल संस्थान ने अब तक अलग-अलग योजनाओं के बीच अंतर खत्म कर दिया है. पहले पेयजल योजनाएं दो श्रेणियों में आती थीं. पहली ग्रेविटी योजनाएं, जिनमें बिना पंपिंग के पाइप से पानी घरों तक पहुंचता था. दूसरी हाई हेड योजनाएं जिनमें पंपिंग की जरूरत पड़ती है. अब अगर किसी इलाके में दोनों योजनाएं चल रही हैं. पूरे क्षेत्र को हाई हेड यूनिट मान लिया गया है. अब सबसे महंगी श्रेणी का बिल ही सबको देना होगा. स्थानीय लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं.

हर तीन महीने में 578 रुपये का बिल आयेगा. जल जीवन मिशन के तहत शुरुआत में पानी की सुविधा लगभग मुफ्त थी. धीरे-धीर इसके लिए चार्ज लिया जाने लगा. जल जीवन मिशन में अब तक यह बिल 430 रुपये हर तीन महीने का चुकाना होता था. अब जल संस्थान के नए नियमों के मुताबिक, अब हर उपभोक्ता को तीन महीने में 578 रुपये देने होंगे. एक साल के हिसाब से यह रकम 2312 रुपये होगी.


पुराने कनेक्शन भी नए नियमों में: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में जल जीवन मिशन के तहत 95,400 पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं. इनमें से लगभग 40 फीसदी कनेक्शन पुराने समय की योजनाओं से जुड़े हैं. अब इनको भी नई योजना का हिस्सा मान लिया गया है. यानी चाहे कनेक्शन नया हो या पुराना, बिल सबका बराबर होगा. जिससे उपभोक्ताओं के सामने परेशानी खड़ी हो गई है.

पिथौरागढ़-जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को दिए गए कनेक्शन का बिल बढ़ गया है. अब पुरानी और नई योजनाओं से जुड़े कनेक्शनों का एक समान शुल्क निर्धारित किया गया है. करीब डेढ़ सौ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

सुरेश जोशी, ईई, जल संस्थान

जल जीवन मिशन की योजना भ्रष्टाचार की भेंट: जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई गई अधिकांश योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है. पूर्व में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों में इन योजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार होने का आरोप तक लगाया. खुद गंगोलीहाट के भाजपा विधायक फकीर राम टम्टा ने जल जीवन मिशन की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग सरकार से कर चुके हैं. जिस तरह से लगातार जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच की मांग लगातार उठ रही है.

TAGGED:

पिथौरागढ़ जल जीवन मिशन
