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अजब गजब! एक डाक्टर के भरोसे 25 हजार लोगों का स्वास्थ्य, इग्यारदेवी पीएचसी के कब बदलेंगे हालात

पीएचसी इग्यारदेवी में एकमात्र डॉक्टर की तैनाती है. यहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ वार्ड बॉय का पद भी रिक्त हैं.

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पिथौरागढ़ इग्यारदेवी पीएचसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 10, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
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पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल होते जा रहे हैं. प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जगह-जगह अस्पताल तो खोले गए हैं लेकिन इनमें डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई है. ऐसे में अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है. जिला मुख्यालय के नजदीक पीएचसी इग्यारदेवी भी ऐसे ही अस्पतालों में शामिल है.

टनकपुर-पिथौरागढ़ हाईवे पर खोला गए पीएचसी इग्यारदेवी में मरीजों का खासा दबाव रहता है. हाईवे पर आए दिन होने वाली दुर्घटना के घायलों को भी इसी अस्पताल में ले जाया जाता है. इस क्षेत्र की 25,000 से अधिक की आबादी के इलाज के लिए इस अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर तैनात है. अस्पताल में तीन डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं. चिकित्सक न होने से मरीजों को बेहतर इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन एकमात्र डॉक्टर की ड्यूटी शिविर या अन्य आयोजनों में लगाने से इलाज बंद हो रहा है. ऐसे में उन्हें उपचार के लिए के लिए भी जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं. लोगों ने चिकित्सकों की तैनाती न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है. पीएचसी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ वार्ड बॉय का पद भी रिक्त हैं. ऐसे में चिकित्सक को ही मरीजों की जांच, इलाज के साथ दुर्घटना में घायलों के घावों पर टांके लगाने पड़ रहे हैं

एकमात्र डॉक्टर होने से इमरजेंसी सेवाओं का मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है. अस्पताल बंद होने के बाद जरूरतमंद मरीज के पास जिला मुख्यालय आने को मजबूर होना पड़ता है.

उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संगठन के केंद्रीय महामंत्री बसंत भट्ट ने कहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एकमात्र डॉक्टर की तैनाती होने से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है. जल्द सभी रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती नहीं हुई तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा.

वहीं, सीएमओ, पिथौरागढ़ डॉ. एसएस नबियाल ने कहा रिक्त पदों की सूचना निदेशालय को दी गई है. चिकित्सकों की तैनाती शासन स्तर पर ही संभव है. तैनाती होने पर प्राथमिकता के आधार पर पीएचसी इग्यारदेवी में डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी.

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