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अब घर बैठे होगा समस्याओं का समाधान! हेलो हेल्प सेवा शुरू, जानिए कैसे होगा काम

इसके जरिये पिथौरागढ़ सीमांत में रहने वाले नागरिक अब घर बैठे ही फोन के माध्यम से अपनी समस्याएं एवं शिकायतें प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे.

PITHORAGARH HELLO HELP SERVICE
पिथौरागढ़ हेलो हेल्प सेवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 6:10 PM IST

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पिथौरागढ़: सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए आज एक अभिनव पहल हैलो हेल्प सेवा शुरू हो गई है. जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने कलक्ट्रेट परिसर में रिबन काटकर अपनी इस अभिनव जनहितकारी पहल का विधिवत उद्घाटन किया. जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने कहा कि हैलो हेल्प पिथौरागढ़ का उद्देश्य आम जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का डिजिटल व दूरभाष के माध्यम से सीधा रजिस्टर्ड कर उनका समय से निस्तारण करना है. उन्होंने कहा अब सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने बताया इस सेवा के तहत एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर एवं डिजिटल हेल्प डेस्क स्थापित की गई है. जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे. प्राप्त शिकायतों को रियल-टाइम में संबंधित विभागों को भेजा जाएगा. जिससे कार्यवाही हो सके. शिकायत के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता को कार्यवाही एवं प्रगति की जानकारी भी उपलब्ध कराई जायेगी.

पिथौरागढ़ हेलो हेल्प सेवा (ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने कहा स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नागरिक अपनी स्थानीय भाषा में भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था को सरल, पारदर्शी एवं जनहितकारी बनाया गया है. जिससे आमजन को प्रशासनिक सेवाओं का बेहतर लाभमिल सके. जनसुविधा के लिए नागरिक मोबाइल नंबर 9458144651 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अतिरिक्त डिजिटल माध्यम से शिकायत एवं सुझाव भेजने के लिए ईमेल hellohelp.pithoragarh@gmail.com भी उपलब्ध कराया गया है.

इस अभिनव पहल के माध्यम से पिथौरागढ़ के सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक अब घर बैठे ही फोन के माध्यम से अपनी समस्याएं एवं शिकायतें प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे. इससे लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को समय, धन एवं अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी जिलाधिकारी ने कहा कि यह व्यवस्था न केवल जनसुविधाओं को सरल और सुलभ बनाएगी, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच संवाद को भी अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाएगी. साथ ही मुख्यालय तक वाहनों की आवाजाही कम होने से ईंधन की बचत, यातायात में कमी तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.

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