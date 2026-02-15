ETV Bharat / state

2013 आपदा में बहा पुल अब तक नहीं बना, ट्रॉली की सहारे 'मौत' का सफर, कौन सुने दर्द?

साल 2013 में बह गया था पुल: साल 2013 की भीषण आपदा में यहां बना झूला पुल बह गया था. जिसके बाद इन गांवों का संपर्क बाकी दुनिया से कट गया. राहत के तौर पर लगाई गई ट्रॉली पिछले 12 सालों से ग्रामीणों की जीवनरेखा बनी हुई है. स्थायी पुल अब तक नहीं बन सका है. घरुड़ी और मनकोट तोक गोरी नदी के उस पार बसे हैं. नदी पार किए बिना ग्रामीणों का बाकी दुनिया से संपर्क पहाड़ चढ़ने के बराबर है.

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ के कई क्षेत्र आज भी सड़क सुविधा से वंचित है. इन क्षेत्रों में लोग ट्रॉली और नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं. सीमांत क्षेत्र में बसे घरुड़ी और मनकोट ऐसे ही गांव हैं. यहां के करीब 300 ग्रामीण आज भी जान जोखिम में डालकर तार पर लटकती ट्रॉली (गरारी) के सहारे गोरी नदी को पार करते हैं. पुल न होने के कारण बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को रोजाना नदी के ऊपर लटककर सफर करना पड़ता है. अब तक इस ट्रॉली से गिरकर तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है. उसके बाद भी हाल जस के तस बने हुए हैं.

ट्रॉली का ही सहारा: इस क्षेत्र की स्थिति यह है कि राशन, दवा, स्कूल, बाजार और सरकारी कामकाज, हर जरूरत के लिए लोगों को इसी ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है. बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण यह सफर और भी भयावह हो जाता है. विकल्प न होने के कारण ग्रामीणों को जोखिम उठाना ही पड़ता है.

गोरी नदी (ETV Bharat)

स्कूली छात्र करतें हैं 'मौत' का सफर: घरुड़ी गांव की छात्रा भावना और मनकोट की प्रियंका सामंत बताती हैं कि वे अन्य बच्चों के साथ रोजाना गरारी से आवाजाही करती हैं. ट्रॉली से गिरकर लोगों की मौत की घटनाएं सुनकर मन में डर बना रहता है. उन्होंने कहा नदी के ऊपर लटककर सफर करना आसान नहीं होता. जब तक दूसरी ओर सुरक्षित नहीं पहुंच जाते, दिल की धड़कन तेज रहती है.

ट्रॉली की सहारे 'मौत' का सफर (ETV Bharat)

"बारिश के मौसम में गोरी नदी उफान पर होती है. तेज बहाव, फिसलन और हवा के बीच ट्रॉली से पार करना और ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है. कई बार लोग बीच रास्ते में ही घबराहट महसूस करते हैं. बरसात के मौसम में गोरी नदी उफान पर होती है. तेज बहाव, फिसलन और हवा के बीच ट्रॉली से पार करना और जोखिम भरा हो जाता है. कई बार लोग बीच रास्ते में ही घबराहट महसूस करते हैं."- स्कूली छात्र

ग्रामीणों को सताती है हर वक्त चिंता: ग्रामीणों का कहना है कि बारिश में जब तक सुरक्षित दूसरी ओर नहीं पहुंच जाते, तब तक परिवार के लोग चिंतित रहते हैं. उन्हें नहीं पता कब तक इस तार के सहारे जीवन का यह जोखिम भरा सफर जारी रहेगा. अगर समय रहते यहां पर यहां पुल नहीं बना तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

झूला पुल टूटने के बाद लगा ट्रॉली (ETV Bharat)

"विश्व बैंक सहायता से करीब 60 मीटर स्पान का पुल 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है. निर्माण कार्य प्रगति पर है. उम्मीद है कि आगामी चार-पांच महीनों में पुल बनकर तैयार हो जाएगा."- आशीष भटगांई, डीएम, पिथौरागढ़

पढ़ें- अगस्त्यमुनि-चाका ट्रॉली हुई खराब, ग्रामीणों की दूध-सब्जी हो रही बर्बाद, चिनग्वाड़-पीड़ा मार्ग भी बंद

पढ़ें- कमजोर दिल वाले न देखें ये वीडियो, उफनते नदी से ऐसे किया गया लोगों को रेस्क्यू

पढ़ें-भारी बारिश में बहा सड़क और पैदल मार्ग, क्षतिग्रस्त ट्राली के सहारे उफनती भागीरथी पार रहे स्यूणा के ग्रामीण