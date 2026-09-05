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मनगढ़ गांव में फिर आपदा का कहर! कई घरों को कराया गया खाली, पहाड़ी से लगातार हो रहा भूस्खलन

मनगढ़ गांव में खनन क्षेत्र के पास से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से कई घर खतरे की जद में आ गए.

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मनगढ़ गांव में फिर आपदा का कहर! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 5, 2026 at 7:53 PM IST

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बेरीनाग: पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मनगढ़ गांव में फिर आपदा का खतरा बना हुआ है. दो वर्ष पूर्व खड़िया खनन के कारण मनगढ़ मकान गांव आपदा आई थी. उस दौरान सात मकान जमींदोज हो गये थे. तब से लगातार ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे थे. वहीं अब पिछले तीन दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर खड़िया खनन क्षेत्र के पास से भूस्खलन होना शुरू हो गया है, जिससे गांव फिर खतरा पैदा हो गया है.

ग्राम प्रधान कवीन्द्र सिंह ने बताया कि खड़िया खनन क्षेत्र से फिर भूस्खलन होना शुरू हो गया है. पिछले दो वर्ष से लगातार ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों को डर के साये में रहना पड रहा है. गांव में बहादुर सिंह, बिशनसिंह राम सिंह, मोहन सिंह, राजन सिंह बहादुर सिंह, कवीन्द्र सिंह और संजय सिंह घर का आपदा की जद में आ रहा है.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया की दो वर्ष से विस्थापन और गांव की सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किये है, जिससे गांव में खतरा पैदा हो गया है. ग्रामीणों ने शीघ्र विस्थापन नहीं होने पर तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है.

मनगढ़ गांव में आपदा को देखते हुए पांच घरों में रहने वालों को नोटिस देकर खाली करने को कहा गया है. प्रभावित परिवार को पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है. आपदा की जद में आ रहे परिवारों को विस्थापन की कार्रवाई भी जा रही है.
-दयाल चन्द्र मिश्रा, तहसीलदार बेरीनाग-

दो सालों से आपदा के जख्म हरे: मनगढ़ गांव में 12 सितंबर 2024 को भूस्खलन से सात गांव जमींदोज हो गये थे, जबकि एक दर्जन घर खतरे की जद में आ गए थे. उस दौरान प्रशासन ने समय रहते ही सभी घरों को खाली कर दिया था. जिससे बड़ा और भीषण हादसा होने से टल गया था. ग्रामीणों के आंखों के सामने ही उनके आशियाने बह और टूट गए थे. इस खबर ईटीवी भारत में तब भी प्रमुखता के साथ दिखाया था.

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मनगढ़ गांव के लोग डर से साए में जीने को मजबूर है. (ETV Bharat)

दो वर्ष से विस्थापन क्यो नही?: दो वर्ष पूर्व मनगढ़ गांव में खड़िया खनन के कारण आपदा आ गई थी. उस दौरान डीएम से लेकर भूगर्भ अधिकारी और केन्द्रीय मंत्री से लेकर सत्ता पक्ष के कई जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंचे थे. उस दौरान सभी ने गांव की सुरक्षा के साथ ही विस्थापन की कार्रवाई करने का भरोसा ग्रामीणों को दिया था.

ग्राम प्रधान कवीन्द्र ने बताया कि विस्थापन को लेकर दो वर्ष में कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया था, लेकिन किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा आज फिर ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है.

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गांव में लगातार भूस्खलन हो रहा है. (ETV Bharat)

विधायक ने मनगढ़ के आपदा प्रभावितों से की मुलाकात: मनगढ़ गांव में आपदा आने की जानकारी मिलते ही विधायक फकीर राम टम्टा शनिवार को गांव में पहुंचे और आपदा प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और मौके से ही जिलाधिकारी को फोन किया.

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गांव में पहुंचे विधायक फकीर राम टम्टा (ETV Bharat)

इस दौरान विधायक राम टम्टा ने डीएम से गांव को विस्थापन करने की कार्रवाई, प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और तत्काल राहत देने को कहा. विधायक फकीर राम टम्टा ने कहा की सरकार पूरी तरह से प्रभावित के साथ है. हर सम्भव मदद की जायेगी. इस दौरान आपदा प्रभावितों ने विधायक फकीर राम टम्टा को आपदा से हो रही परेशानी को अवगत कराया और शीघ्र ग्रामीणों की सुरक्षा करने की मांग की. इस मौके पर दायित्वधारी दीपक नवेलिया सहित आदि मौजूद रहे.

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