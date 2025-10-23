ETV Bharat / state

आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन, 14 हजार फीट पर एडवेंचर का रोमांच, डीएम ने लिया तैयारियों का जायजा

उन्होंने विभिन्न विभागों को स्थानीय जनता से आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाओं को बेहतर एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए. इस दौरान ग्राम प्रधान गुंजी विमला गुंज्याल ने जिलाधिकारी से भेंट कर आगामी अल्ट्रा मैराथन की तैयारियों पर चर्चा की. जिलाधिकारी कल गुंजी के आसपास के क्षेत्रों का भी निरीक्षण करते हुए आदि कैलाश क्षेत्र का भी निरीक्षण करेंगे और प्रशासन द्वारा की जा रही संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे.

मैराथन का आयोजन उच्च हिमालयी क्षेत्र गूंजी में होने जा रहा है, जहां देश-विदेश से लगभग 800 से अधिक धावक भाग लेंगे. जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने आज 23 अक्टूबर को आयोजन स्थल गुंजी का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायज़ा लिया.

पिथौरागढ़: दो नवंबर को आयोजित होने वाली आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन की सभी तैयारियां आखिर चरण में है. आखिर चरण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार 23 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगांई गूंजी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.

जिलाधिकारी ने प्रशासन और आयोजन समिति की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने ट्रेक रूट की मार्किंग, रेस्क्यू टीमें और लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्थाओं की जानकारी जिला पर्यटन विभाग से ली. इसके अलावा स्थानीय होम स्टे संचालक, स्वयं सेवी संगठन और ग्राम समितियां का भी इस आयोजन में सक्रिय सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया.

अल्ट्रा मैराथन का यह मार्ग गूंजी से आदि कैलाश क्षेत्र तक फैला हुआ है, जो समुद्रतल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह भारत के सबसे रोमांचक और ऊंचे ट्रेकिंग ट्रेल्स में से एक है. मार्ग पर भारतीय सेना, आईटीबीपी (इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस) और पुलिस प्रशासन की टीमें तैनात रहेंगी, जो प्रतिभागियों की सुरक्षा, गाइडेंस और आपात सहायता प्रदान करेंगी.

स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं: वहीं संभावित मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं. जैसे कि मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित किए गए हैं. आपातकालीन ऑक्सीजन सिलिंडर, एम्बुलेंस और हेल्थ सपोर्ट टीमें तैनात की गई हैं. रेस्क्यू और इवैक्यूएशन टीमों को आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं.

आदि कैलाश में 2 नवम्बर को होने वाले अल्ट्रा मैराथन को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में यात्रियों के रहने-खाने की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आदि कैलाश यात्रा का परमिट जारी करना अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है. 24 अक्टूबर से ही आदि कैलाश यात्रा हेतु सीमित पास ही दिए जाएंगे. गुरुवार को 172 परमिट जारी किए गए, जिससे अब तक कुल 32,986 परमिट जारी हो चुके हैं.

