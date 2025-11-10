ETV Bharat / state

डीएम ने उरेडा के ऑफिस का किया औचक निरीक्षण, जेई मिला गैरहाजिर, मांगा स्पष्टीकरण

निरीक्षण के दौरान डीएम ने कार्यालयों में सभी कार्मिकों को अपने डेस्क पर नाम पट्टिका अनिवार्य रूप से लगाने को कहा.

जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष कुमार भटगांई ने किया औचक निरीक्षण. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 10, 2025 at 8:20 PM IST

पिथौरागढ़: जिला अधिकारी पिथौरागढ़ आशीष कुमार भटगांई ने सोमवार को विकास भवन का अचानक जांच कर विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाएं देखी. इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए. अक्षय ऊर्जा अभिकरण (उरेडा) के जेई के गैरहाजिर मिलने पर डीएम ने स्पष्टीकरण मांगा है.

निरीक्षण के दौरान डीएम ने कार्यालयों में सभी कार्मिकों को अपने डेस्क पर नाम पट्टिका अनिवार्य रूप से लगाने को कहा. डीएम ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने प्रमाण पत्र जारी करने, आधार अपडेट, पेंशन वितरण व अन्य जनसेवा संबंधी कार्यों में पारदर्शिता और शीघ्रता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि ऑफिस में अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखना प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को चेतावनी देते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालयों की नियमित निगरानी करने और जनहित से जुड़ी सेवाओं में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए.

डीएम ने बताया कि औचक निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा. लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा. इधर जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से अधिकारियों और कर्मचारियों में हडकंप मच गया है.

जनता दरबार में अधिकारियों को लगाई फटकार: पिथौरागढ़ डीएम आशीष कुमार भटगांई ने आज जनसुनवाई की. इस दौरान लगभग 48 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया.

वहीं सड़क निर्माण कार्यों में धीमी गति पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई. जनसुनवाई में मिली शिकायतों में पेयजल, विद्युत, सड़क, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित मामले प्रमुख रहे. इस दौरान एक महिला विधवा पेंशन के लिए जिलाधिकारी से मिली. इस पर डीएम ने जिला परिवीक्षा अधिकारी को तीन दिन के भीतर पेंशन स्वीकृत कर सूचित करने के निर्देश दिए. सुनने में अक्षम एक व्यक्ति की समस्या पर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को कान की मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को जनसुनवाई में पूरी जानकारी के साथ उपस्थित रहने को कहा. इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए.य उन्होंने जनपद की सड़कों की स्थिति की समीक्षा की और नाराजगी जताई, इस दौरान कार्यदायी संस्थाओं को मरम्मत एवं सुधार कार्यों में तेजी लाने तथा कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

