ETV Bharat / state

डीएम ने उरेडा के ऑफिस का किया औचक निरीक्षण, जेई मिला गैरहाजिर, मांगा स्पष्टीकरण

जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष कुमार भटगांई ने किया औचक निरीक्षण. ( ETV Bharat )