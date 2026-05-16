ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ डीएम का नो व्हीकल डे, पैदल ऑफिस पहुंचे, वापसी में कर डाला औचक निरीक्षण

पिथौरागढ़: ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली एवं यातायात व्यवस्था के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नो व्हीकल डे के अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगांई आज अपने कैंप कार्यालय से कलक्ट्रेट तक पैदल चलकर पहुंचे. देर शाम कार्यालय बंद होने को पैदल ही अपने कार्यालय से कैंप कार्यालय को भी गये. इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने कहा नो व्हीकल डे केवल एक अभियान नहीं, बल्कि ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वस्थ समाज की दिशा में सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है.

पैदल यात्रा के दौरान जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने मार्ग में पड़ने वाले रोडवेज बस स्टेशन का औचक निरीक्षण भी किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर की साफ-सफाई, यात्री सुविधाओं, पेयजल व्यवस्था, शौचालयों की स्थिति, टिकट काउंटर एवं बस संचालन व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उपस्थिति रजिस्टर देखा और कर्मचारियों की उपस्थिति भी जांची. अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यात्रियों से संवाद कर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की. साथ ही उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना. कुछ यात्रियों द्वारा बसों के समय से संचालन एवं परिसर की साफ-सफाई को लेकर सुझाव दिए गए. जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए.