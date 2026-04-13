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अब स्कूलों में नहीं होगा मैजिक शो, डीएम ने दिए सख्त निर्देश, कहा-बच्चों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

पिथौरागढ़ जिले के स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बाधित ना हो, इसके लिए सभी स्कूलों में डीएम ने मैजिकल शो पर रोक लगा दी है.

DM Ashish Bhatgai
डीएम आशीष भटगांई (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 7:49 AM IST

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पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ में आये दिन स्कूलों में मैजिकल शो के नाम पर अभिभावकों से धनराशि ली जाती है. जिसको लेकर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है. पिथौरागढ़ जिले के स्कूलों में मैजिकल शो का आयोजन करने पर डीएम आशीष भटगांई ने रोक लगा दी है. जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. डीएम ने कहा कि बच्चों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने जिले के सभी निजी एवं राजकीय विद्यालयों में संचालित गतिविधियों की निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं.

जिलाधिकारी के निर्देश पर मैजिक शो पर रोक: 24 मार्च को पिथौरागढ़ के अपर जिलाधिकारी की ओर से मुख्य शिक्षा अधिकारी को एक पत्र जारी किया गया था. पत्र के अनुसार हरियाणा के एक जादूगर ने एक संस्था की सहायता के लिए जिले के सभी स्कूलों में मैजिक शो आयोजित की अनुमति मांगी गई थी. मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि एडीएम के पत्र के अनुसार स्कूलों को स्वेच्छा से मैजिक शो कराने के निर्देश दिए गए थे. पत्र के अनुसार मैजिकल शो में बच्चों के मनोरंजन के लिए सामाजिक जागरूकता, छात्रों को तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी सिगरेट जैसी नशीली चीजों और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करने की बात कही गई थी.

डीएम बोले-लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मैजिकल शो की जानकारी मिलने पर डीएम आशीष भटगांई ने नाराजगी जताते हुए बंद करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विद्यालयों में आयोजित होने वाली गतिविधियां विद्यार्थियों के शैक्षिक, नैतिक एवं मानसिक विकास के अनुरूप ही होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डीएम ने कहा है कि जिले के सभी निजी एवं राजकीय विद्यालयों में संचालित गतिविधियों की निगरानी की जाए. यदि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती पाई गईं, तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. डीएम के इस आदेश की विभिन्न संगठनों ने सराहना की है. जिलाधिकारी आशीष भटगांई के इस आदेश के बाद सभी स्कूलों में मैजिकल शो पर रोक लग गई है.

पढ़ें-नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी! प्रशासन कसेगा शिकंजा, बुक सेलर्स की दुकानों पर छापेमारी

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