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अब स्कूलों में नहीं होगा मैजिक शो, डीएम ने दिए सख्त निर्देश, कहा-बच्चों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ में आये दिन स्कूलों में मैजिकल शो के नाम पर अभिभावकों से धनराशि ली जाती है. जिसको लेकर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है. पिथौरागढ़ जिले के स्कूलों में मैजिकल शो का आयोजन करने पर डीएम आशीष भटगांई ने रोक लगा दी है. जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. डीएम ने कहा कि बच्चों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने जिले के सभी निजी एवं राजकीय विद्यालयों में संचालित गतिविधियों की निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं.

जिलाधिकारी के निर्देश पर मैजिक शो पर रोक: 24 मार्च को पिथौरागढ़ के अपर जिलाधिकारी की ओर से मुख्य शिक्षा अधिकारी को एक पत्र जारी किया गया था. पत्र के अनुसार हरियाणा के एक जादूगर ने एक संस्था की सहायता के लिए जिले के सभी स्कूलों में मैजिक शो आयोजित की अनुमति मांगी गई थी. मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि एडीएम के पत्र के अनुसार स्कूलों को स्वेच्छा से मैजिक शो कराने के निर्देश दिए गए थे. पत्र के अनुसार मैजिकल शो में बच्चों के मनोरंजन के लिए सामाजिक जागरूकता, छात्रों को तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी सिगरेट जैसी नशीली चीजों और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करने की बात कही गई थी.