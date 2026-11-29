जन सुविधा केंद्र पर लोगों की भीड़ देख भड़के डीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार
जन सुविधा केंद्र की अव्यवस्थाओं व लोगों की परेशानी देख डीएम आशीष भटगांई भड़क गए और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 7:19 AM IST|
Updated : November 29, 2026 at 7:25 AM IST
पिथौरागढ़: श्रम विभाग के जन सुविधा केंद्र में श्रमिकों और आम नागरिकों की उमड़ रही भीड़ ने सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. पंजीकरण और विभागीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए घंटों इंतजार कर रहे लोगों की परेशानी देखकर जिलाधिकारी आशीष भटगांई का पारा चढ़ गया. औचक निरीक्षण पर पहुंचे डीएम ने केंद्र में कंप्यूटरों की सीमित संख्या और अव्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए.
बीती शाम जिलाधिकारी अचानक श्रम विभाग के श्रम जन सुविधा केंद्र पहुंचे. यहां श्रमिकों के पंजीकरण और विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार करते मिले. केंद्र में कंप्यूटर सिस्टम कम होने के कारण काम की रफ्तार धीमी थी और लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही थी. स्थिति को देखकर डीएम ने सहायक श्रमायुक्त को तत्काल तलब किया और आम जनता को हो रही दिक्कतों पर जवाब मांगा.
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आने वाले श्रमिकों को कार्यालयों के चक्कर काटने और घंटों कतारों में खड़े रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. उन्होंने निर्देश दिए कि जन सुविधा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ ही वहां पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं. डीएम ने विकास भवन, नगर निगम सहित अन्य उपयुक्त स्थानों पर नए श्रम जन सुविधा केंद्र खोलने के निर्देश दिए.
साथ ही केंद्रों में कम से कम 10 अतिरिक्त कंप्यूटर सिस्टम स्थापित करने को कहा, ताकि पंजीकरण और अन्य विभागीय कार्यों का निस्तारण तेजी से हो सके. इससे श्रमिकों को अपने नजदीकी केंद्र पर ही सेवाएं मिल सकेंगी और एक ही केंद्र पर उमड़ने वाली भीड़ से भी राहत मिलेगी.निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं. उन्होंने आम नागरिकों के सामने ही अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए.डीएम ने दो टूक कहा कि जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
नए केंद्रों की स्थापना और अतिरिक्त कंप्यूटर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए गए.अब देखना यह होगा कि डीएम के सख्त निर्देशों के बाद श्रम विभाग की व्यवस्था कितनी जल्दी बदलती है और श्रमिकों को लंबी कतारों से कब तक मुक्ति मिल पाती है. पिछले दिनों बेरीनाग और गंगोलीहाट में श्रमिकों के पंजीकरण और नवीकरण के नाम संस्थाओं के द्वारा धनराशि लेने के बाद भी पंजीकरण नहीं करने और नवीनीकरण नहीं करने की शिकायत डीएम से की थी. श्रम विभाग लगातार विवादों में आ रहा है.
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