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जन सुविधा केंद्र पर लोगों की भीड़ देख भड़के डीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

औचक निरीक्षण में खुली सरकारी व्यवस्थाओं की पोल ( Photo-ETV Bharat )

बीती शाम जिलाधिकारी अचानक श्रम विभाग के श्रम जन सुविधा केंद्र पहुंचे. यहां श्रमिकों के पंजीकरण और विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार करते मिले. केंद्र में कंप्यूटर सिस्टम कम होने के कारण काम की रफ्तार धीमी थी और लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही थी. स्थिति को देखकर डीएम ने सहायक श्रमायुक्त को तत्काल तलब किया और आम जनता को हो रही दिक्कतों पर जवाब मांगा.