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दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य-पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी पर उत्तराखंड में लगा जुर्माना, जानें कारण

पिथौरागढ़: दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी पर उत्तराखंड में जुर्माना लगा है. पिथौरागढ़ के एक जनरल स्टोर से इस मल्टीनेशनल कंपनी के टोंड मिल्क का सैंपल लिया गया था. जांच में सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने के 6 साल बाद कोर्ट ने इस कंपनी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. एक अन्य कंपनी का सैंपल फेल होने पर उस पर भी 50 हजार का जुर्माना लगा है.

मल्टीनेशनल कंपनी के दूध का सैंपल फेल: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में टोंड मिल्क का सैंपल अधोमानक (सब स्टैंडर्ड) पाए जाने के मामले में अदालत ने दो नामी फूड कंपनियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही स्थानीय दुकानदार पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की है. खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के असिस्टेंट कमिश्नर राजेश शर्मा ने बताया कि-