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धार में पहली बार गूंजी ट्रेन की सीटी, 40 की स्पीड से दौड़ा इंजन, पटरियों पर फूटा शगुन का नारियल

मध्य प्रदेश के धार में पहली बार गूंजी ट्रेन की सीटी, पीथमपुर-धार रेल लाइन पर सफल ट्रायल, रहवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं.

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धार में पहली बार गूंजी ट्रेन की सीटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
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धार: मध्य प्रदेश के धारवासियों का दशकों लंबा इंतजार अब हकीकत में बदलने जा रहा है. रेल सुविधा से अब तक वंचित रहे धार के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा. जब पहली बार ट्रेन के इंजन ने इस धरती को छुआ. यह महज एक ट्रायल नहीं, बल्कि विकास की नई पटरियों पर बढ़ते कदमों की शुरुआत है. धार के लिए यह सिर्फ रेल इंजन का ट्रायल नहीं, बल्कि विकास, रोजगार और कनेक्टिविटी की नई शुरुआत है. पीथमपुर से धार के बीच पहली बार ट्रेन ने 40 की स्पीड में आदिवासी अंचल में एंट्री मारी.

धार में पहली बार गूंजी ट्रेन के इंजन की सीटी

धार जिलेवासियों का वर्षों पुराना सपना आखिरकार साकार होता नजर आया. जब सोमवार को पहली बार धार शहर में रेल इंजन की सीटी गूंजी. इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत पीथमपुर से धार के बीच नवनिर्मित रेल लाइन पर पहला इंजन ट्रायल किया गया. जिसने पूरे शहर में उत्साह और खुशी का माहौल बना दिया. करीब 38 किलोमीटर लंबे इस नए ट्रैक पर टावर वैगन के रूप में इंजन को 40 से 50 की स्पीड से दौड़ाया गया. यह ट्रायल तकनीकी रूप से बेहद अहम रहा. जिसमें ट्रैक की ज्योमेट्री, घुमाव, संतुलन और सिग्नलिंग सिस्टम की बारीकी से जांच की गई.

धार में 40 की स्पीड से दौड़ा ट्रेन का इंजन (ETV Bharat)

ट्रेन के इंजन के स्वागत में फोड़ा शगुन का इंजन

शाम को जब इंजन धार रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो वहां मौजूद लोगों ने इस ऐतिहासिक पल का जोरदार स्वागत किया. सबसे पहले तो लोगों ने रेल की पटरियों पर शगुन का नारियल फोड़ा. जैसे ही इंजन स्टेशन पर पहुंचा, रेल लाओ समिति और शहरवासियों ने फूल-मालाओं से उसका स्वागत किया. साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई. बड़ी संख्या में लोग पहली बार ट्रेन के इंजन को देखने के लिए स्टेशन पहुंचे और हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया.

ट्रेन के जल्द संचालन की मांग, पीएम को कहा थैंक्स

इस मौके पर रेल लाओ समिति के अध्यक्ष पवन जैन गंगवाल भावुक हो उठे. उन्होंने बताया कि "धार में रेल लाने के लिए करीब 40 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया गया, धरना-प्रदर्शन से लेकर जेल जाने तक कई प्रयास किए गए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब यह सपना साकार हुआ है, लेकिन परियोजना को शीघ्र पूर्ण कर ट्रेनों का नियमित संचालन शुरू किया जाना चाहिए.

रेलवे ने जारी की एडवाइजरी

ट्रायल के दौरान रेलवे विकास निगम लिमिटेड और पश्चिम रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे ट्रैक का तकनीकी निरीक्षण किया. रेलवे ने लोगों के उत्साह को देखते हुए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है. सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रायल के दौरान ट्रैक से दूर रहने की अपील की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके. इस सफल ट्रायल के बाद धार में जल्द ही नियमित रेल सेवा शुरू होने की उम्मीद और भी मजबूत हो गई है.

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