जेल की कालकोठरी-मुकदमों से छुटकारा दिलाता है यह मंदिर, जहां पूरी होती है हर मनोकामना!
गोपालगंज में महर्षि शिवानंद परमहंस द्वारा स्थापित पीताम्बरा पीठ बगलामुखी मंदिर का काफी महत्व है. मान्यता है यहां मन्नतें पूरी होती है. रिपोर्ट-अटल बिहारी पाण्डेय
Published : October 16, 2026 at 1:25 PM IST
गोपालगंज:बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड स्थित नवका टोला गांव इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा और गहरी आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है. यहां स्थित प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ बगलामुखी मंदिर स्थानीय लोगों के साथ-साथ कई जिलों और राज्य के श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का विषय है. यह अलौकिक स्थल माँ बगलामुखी के चमत्कारों और महिमा के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात है.
महर्षि शिवानंद परमहंस ने की स्थापना
इस पवित्र पीठ की स्थापना मां बगलामुखी के परम भक्त और महान संत पीठाधीश्वर महर्षि शिवानंद परमहंस महाराज ने की थी. उनके द्वारा स्थापित यह मंदिर आज तंत्र-मंत्र, साधना और माता के भक्तों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है. महर्षि शिवानंद परमहंस महाराज ने बताया कि उनकी तपस्या का प्रभाव है कि यहां पहुंचते ही भक्तों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है.
मन्नतें पूरी करने वाला दरबार
महर्षि शिवानंद परमहंस महाराज ने बताया कि माता बगलामुखी का यह दरबार भक्तों की सभी मन्नतों को पूरा करने वाला माना जाता है. शारदीय या चैत्र नवरात्र में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. नवरात्र के दिनों में मंदिर परिसर माता के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठता है. विशेष अनुष्ठानों और हवन के दौरान इसकी छटा देखते ही बनती है.
क्यों कहा जाता है पीताम्बरा देवी
मां बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है. पूजन में पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि सच्चे मन और विधि-विधान से अर्जी लगाने वाले भक्त की सभी बाधाएं माता दूर कर देती हैं. शत्रुओं पर विजय, संकट टालने और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए दूर-दूर से लोग अनुष्ठान कराने आते हैं.
आस्था, चमत्कार और अध्यात्म का संगम
श्रद्धालु ओमप्रकाश गर्ग बताते हैं कि गोपालगंज का यह पीताम्बरा पीठ सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और अध्यात्म का संगम है. यह हर आगंतुक के जीवन में सकारात्मक बदलाव और नई ऊर्जा का संचार करता है. पूरा प्रांगण अपनी दिव्यता और चमत्कारी प्रभावों के कारण दूर-दूर तक विख्यात है.
"इस सिद्ध पीठ की स्थापना के पीछे दैवीय प्रेरणा जुड़ी है. महाराज को साधना के दौरान स्वयं माता बगलामुखी ने दर्शन दिए और इस क्षेत्र में देवी के पावन धाम की स्थापना करने की आज्ञा दी. मां के आदेशानुसार उन्होंने इस शांत भूभाग को चुनकर पीताम्बरा पीठ की नींव रखी, जो आज भक्तों की अगाध आस्था का मुख्य केंद्र बन चुका है."-ओमप्रकाश गर्ग, श्रद्धालु
1963 से कठोर साधना
पीठाधीश्वर महर्षि शिवानंद परमहंस मां बगलामुखी के परम साधक हैं. उन्होंने वर्ष 1963 से मां की कठोर साधना की और कई दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त की. माना जाता है कि मां की असीम कृपा सदैव उनके ऊपर बनी हुई है. साधना की शुरुआत तब हुई जब उन्हें अंदर आवाज आई कि मां बगलामुखी की साधना करनी चाहिए.
कामाख्या में साधना और दर्शन
दिव्य आभास के बाद महाराज असम के कामाख्या स्थित नीलांचल पर्वत पहुंचे और मां बगलामुखी के दरबार में एकाग्र होकर साधना करने लगे. उनका अनुभव है कि साधना के दौरान उन्हें साक्षात मां के दर्शन प्राप्त हुए और कई आध्यात्मिक सिद्धियां अर्जित की. आज तंत्र साधना और विशेष सिद्धि के लिए इस पीठ का विशिष्ट स्थान है.
"यहां होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों की ख्याति दूर-दूर तक फैली है. अनुष्ठानों में पीले वस्त्र, हल्दी की माला और पीले पुष्पों का विशेष प्रयोग होता है. दोनों नवरात्रों में तांत्रिक विधि से हवन, पाठ और अनुष्ठान होते हैं. कोर्ट-कचहरी के मुकदमों में विजय, शत्रुओं पर नियंत्रण और संकटों से मुक्ति के लिए लोग ‘बगलामुखी पाठ’ और ‘स्तंभन पूजा’ करवाते हैं. सच्चे भक्त की मन्नतें यहां खाली नहीं जाती."-महर्षि शिवानंद परमहंस, पीठाधीश्वर
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