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जेल की कालकोठरी-मुकदमों से छुटकारा दिलाता है यह मंदिर, जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

मां बगलामुखी ( ETV Bharat )

गोपालगंज:बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड स्थित नवका टोला गांव इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा और गहरी आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है. यहां स्थित प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ बगलामुखी मंदिर स्थानीय लोगों के साथ-साथ कई जिलों और राज्य के श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का विषय है. यह अलौकिक स्थल माँ बगलामुखी के चमत्कारों और महिमा के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात है.

महर्षि शिवानंद परमहंस ने की स्थापना