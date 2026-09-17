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सोनीपत में पिटबुल ने 6 महीने के मासूम पर किया अटैक, दौड़कर आया, झपट्टा मारा, बच्चे की हालत गंभीर

हरियाणा के सोनीपत में पिटबुल डॉग ने 6 महीने के बच्चे पर हमला कर दिया जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया.

Pit bull Dog attacks 6 month old baby in Sonipat Haryana
सोनीपत में पिटबुल ने 6 महीने के मासूम पर किया अटैक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2026 at 7:44 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 8:16 PM IST

3 Min Read
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सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में पिटबुल डॉग ने 6 महीने के बच्चे पर हमला कर दिया जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है. पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है.

मासूम पर पिटबुल ने किया अटैक : पूरी घटना सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है, जहां गोद में लिए मासूम पर पिटबुल अचानक झपट पड़ा. हमले में बच्चे के साथ उसकी बुआ भी घायल हुई हैं. सीसीटीवी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि घर के सामने एक महिला 6 महीने के मासूम को लेकर खड़ी है जिस पर अचानक सामने वाले घर से निकलकर पिटबुल डॉग हमला कर देता है. इस दौरान महिला बच्चे के साथ सड़क पर गिर जाती है. इसके बाद कुत्ता महिला को छोड़ बच्चे को काटने लगता है.कुत्ते के अचानक हमले से वहां अफरा-तफरी मच जाती है. महिला बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करती है पर नाकामयाब रहती है. इसके बाद लोग दौड़कर आते हैं और बच्चे को कुत्ते से छुड़ाने की कोशिशें शुरू हो जाती है. बड़ी मुश्किल से कई कोशिशों के बाद बच्चे को पिटबुल डॉग से छुड़ाया जाता है लेकिन तब तक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो जाता है.

सोनीपत में पिटबुल ने 6 महीने के मासूम पर किया अटैक (ETV Bharat)

बच्चे की हालत गंभीर : वहीं, इस घटना के बाद कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत नहीं दी है. पिटबुल के हमले में जहां 6 महीने का मासूम बुरी तरह से घायल है, वहीं बच्चे को बचाने की कोशिश में उसकी बुआ भी जख्मी हुई है. परिजन बच्चे को गंभीर हालत में उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया. फिलहाल मासूम का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि यदि कुत्ते को घर से बाहर लाया जा रहा था तो सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानी क्यों नहीं बरती गई.

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Last Updated : September 17, 2026 at 8:16 PM IST

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