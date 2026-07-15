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17 जुलाई को पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का होगा उद्घाटन, ऑनलाइन जुड़ेंगे पीएम मोदी

रांची का पिस्का रेलवे स्टेशन और मुरी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण 17 जुलाई को होगा. इसको लेकर रेल प्रशासन तैयारियों में जुटा है.

Amrit Bharat Station Scheme
पिस्का रेलवे स्टेशन. (फोटो-सौ. रांची रेल मंडल)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 15, 2026 at 2:42 PM IST

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रांची: रांची रेल मंडल के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के बाद अब इन दोनों स्टेशनों के लोकार्पण की तैयारियां अंतिम चरण में है. दोनों स्टेशनों का उद्घाटन 17 जुलाई को प्रस्तावित है. रेलवे प्रशासन ने इस अवसर को यादगार बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं.

ऑनलाइन जुड़ेंगे पीएम मोदी

उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे. इधर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी आमंत्रित किया गया है. दोनों स्टेशनों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों और आम लोगों की भागीदारी के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है.

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है. यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए स्टेशन भवन का नया स्वरूप तैयार किया गया है. स्टेशन परिसर में आधुनिक प्रतीक्षालय, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, दिव्यांग यात्रियों के लिए अनुकूल सुविधाएं, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, आकर्षक प्रवेश द्वार, यात्री सूचना प्रणाली और अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं. रेलवे का कहना है कि इन स्टेशनों के विकसित होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा.

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मुरी रेलवे स्टेशन. (फोटो-सौ. रांची रेल मंडल)

रांची रेल मंडल ने उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. स्टेशन परिसर की साफ-सफाई, रंग-रोगन, सजावट और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं.

17 जुलाई को दोनों स्टेशनों का होगा लोकार्पणः डीसीएम

इस संबंध में रांची रेल मंडल की डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि 17 जुलाई को पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण प्रस्तावित है. उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. दोनों स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी आमंत्रित किया गया है. हमारा प्रयास है कि यह समारोह स्थानीय लोगों के लिए भी यादगार बने और यात्रियों को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिले.

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित ये स्टेशन क्षेत्र के रेल बुनियादी ढांचे को नई पहचान देंगे. आधुनिक सुविधाओं से यात्रियों की यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी. वहीं स्थानीय विकास और कनेक्टिविटी को भी नई गति मिलेगी. 17 जुलाई को होने वाले इस लोकार्पण के साथ रांची रेल मंडल एक और आधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात यात्रियों को देगा.

ट्रेनों के एसी कोच से गायब हुए 9.31 लाख बेडरोल

ट्रेनों के एसी कोच में यात्रियों की छोटी-सी लापरवाही अब रेलवे के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है. केंद्रीय रिपोर्ट के मुताबिक रांची मंडल से चलने वाली ट्रेनों के एसी कोच से अब तक 9.31 लाख से अधिक बेडरोल गायब हो चुके हैं. इनमें तौलिया, चादर, तकिया कवर, कंबल और तकिया शामिल हैं. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, लंबे समय से लगातार हो रही इस चोरी को गंभीरता से लिया गया है और निगरानी बढ़ा दी गई है.

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स्टेशन पर रेल यात्री और मुस्तैद आरपीएफ के जवान. (फोटो-ईटीवी भारत)

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि एसी कोच में उपलब्ध कराए जाने वाले बेडरोल रेलवे की संपत्ति है. इन्हें अपने साथ ले जाना चोरी की श्रेणी में आता है. रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 के तहत सरकारी सामान की चोरी पर पांच साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

रांची रेल मंडल की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) श्रेया सिंह ने बताया कि यह रिपोर्ट केंद्रीय स्तर पर जारी की गई है, जो केवल रांची रेल मंडल ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न रेल मंडलों के लिए लागू है. उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए रेलवे ने निगरानी बढ़ा दी है. साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा समाप्त होने के बाद तौलिया, चादर, कंबल और तकिया कोच में ही छोड़ें और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करें.

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