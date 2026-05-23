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बदला हुआ 'पीरटांड': लाल आतंक से निकल विकास के साथ खड़ी हो रही है जनता, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने की मांग

गिरिडीह का पीरटांड लाल आतंक से निकल चुका है. यहां के लोगों को अब पीरटांड स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा मिल रही हैं.

COMMUNITY HEALTH CENTER IN GIRIDIH
पीरटांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 23, 2026 at 1:50 PM IST

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गिरिडीह: पीरटांड, इसका जिक्र होते ही कभी नक्सलवाद की तस्वीर जेहन में तैरने लगती थी. लेकिन अब यहां बदलाव है. सड़कों की सूरत बदली है और बिजली भी पहुंच गई है. सबसे बड़ी बात है कि यहां के स्वास्थ्य व्यवस्था में पहले से सुधार भी हुआ है. पहले जहां प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी. चिकित्सक रहते नहीं थे, शाम ढलने के बाद किसी का इलाज नहीं होता था. वहां कई बदलाव देखने को मिल रहा है.

पीरटांड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब डॉक्टर रहते हैं और रक्त जांच समेत कई सुविधा भी बढ़ी है. अस्पताल आने वाले लोगों को दवा भी मिल रही है. महिलाओं का प्रसव हो रहा है. बड़ी बात है कि मरीज उन इलाके से भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, जहां के लोग कभी सरकारी व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते थे. इस स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही सुविधा को जानने के लिए ईटीवी भारत संवाददाता ने चिकित्सा प्रभारी से बात की.

संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा बढ़ी है: चिकित्सा प्रभारी

स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉ शशिकांत प्रसाद ने बताया कि अस्पताल में सुविधा बढ़ी है. लोगों का इलाज हो रहा है. प्रसव के लिए भी महिलाएं दूर-दूर से आ रही हैं. इसके अलावा दवा भी पर्याप्त मात्रा में है. उन्होंने कहा कि कर्मी भी काम में जुटे हुए हैं. रक्त जांच की पूरी व्यवस्था है. चिकित्सा प्रभारी ने कहा कि यहां के विधायक सुदिव्य कुमार जो मंत्री है. वे भी अक्सरा निरीक्षण करते हैं.

क्या कहते हैं ग्रामीण

प्रखंड के खरपोका से अस्पताल पहुंचे ग्रामीण असगर अली कहते हैं कि जब यहां दहशत थी तो लोग सरकारी विभाग से डरते थे. लेकिन समय बदला और पहले सड़क बनी. जिससे आवागमन की सुविधा बढ़ी. लोग गांव से निकलने लगे. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति में बदलाव हुआ. अब यहां चिकित्सक बैठते हैं. महिलाओं का प्रसव होता है. उन्होंने कहा कि अगर कुछ और चिकित्सक बढ़ते तो लोगों को और भी फायदा होता.

ग्रामीण अस्पताल को सुचारु करने की मांग

भाजपा नेता श्याम प्रसाद कहते हैं कि पीरटांड मुख्यालय में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार हुआ है. अब चिकित्सक रात में भी रहते हैं. लेकिन अभी भी यहां कई तरह की कमी है. यहां चिकित्सक के साथ-साथ टेक्निशियन की संख्या बढ़नी चाहिए. साथ ही साथ हरलाडीह में अवस्थित स्वास्थ्य केंद्र को भी दुरुस्त करना चाहिए. वहां यदि हर रोज चिकित्सक रहेंगे तो सुदूरवर्ती इलाके के ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी. उन्होंने कहा कि सीएचसी में चिकित्सक रहते हैं और कुछ इलाज होता है. लेकिन यदि किसी की हड्डी टूट गई तो उन्हें गिरिडीह जाना पड़ता है.

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