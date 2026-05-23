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बदला हुआ 'पीरटांड': लाल आतंक से निकल विकास के साथ खड़ी हो रही है जनता, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने की मांग

गिरिडीह: पीरटांड, इसका जिक्र होते ही कभी नक्सलवाद की तस्वीर जेहन में तैरने लगती थी. लेकिन अब यहां बदलाव है. सड़कों की सूरत बदली है और बिजली भी पहुंच गई है. सबसे बड़ी बात है कि यहां के स्वास्थ्य व्यवस्था में पहले से सुधार भी हुआ है. पहले जहां प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी. चिकित्सक रहते नहीं थे, शाम ढलने के बाद किसी का इलाज नहीं होता था. वहां कई बदलाव देखने को मिल रहा है.

पीरटांड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब डॉक्टर रहते हैं और रक्त जांच समेत कई सुविधा भी बढ़ी है. अस्पताल आने वाले लोगों को दवा भी मिल रही है. महिलाओं का प्रसव हो रहा है. बड़ी बात है कि मरीज उन इलाके से भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, जहां के लोग कभी सरकारी व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते थे. इस स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही सुविधा को जानने के लिए ईटीवी भारत संवाददाता ने चिकित्सा प्रभारी से बात की.

संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा बढ़ी है: चिकित्सा प्रभारी

स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉ शशिकांत प्रसाद ने बताया कि अस्पताल में सुविधा बढ़ी है. लोगों का इलाज हो रहा है. प्रसव के लिए भी महिलाएं दूर-दूर से आ रही हैं. इसके अलावा दवा भी पर्याप्त मात्रा में है. उन्होंने कहा कि कर्मी भी काम में जुटे हुए हैं. रक्त जांच की पूरी व्यवस्था है. चिकित्सा प्रभारी ने कहा कि यहां के विधायक सुदिव्य कुमार जो मंत्री है. वे भी अक्सरा निरीक्षण करते हैं.

क्या कहते हैं ग्रामीण