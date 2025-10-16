ETV Bharat / state

बिहार में लालू से फोन पर बात करने वाले विधायक का कटा टिकट, दिया इस्तीफा

सोशल मीडिया पर नेता निकाल रहे भड़ास: भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जैसे ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई. वैसे ही टिकट की लाइन में खड़े कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर भड़ास निकालना शुरू कर दिया. फिर एनआर रसीद भी कटा लिया और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में हैं.

''मुझे लगता है कि भाजपा को अब मुखर दलित नेतृत्व की जरूरत नहीं है, इसलिए अब भाजपा में हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है. अब मैं पार्टी की सीमाओं से ऊपर जाकर बाबा साहेब डॉ. भीम राव आंबेडकर के आदर्शों पर काम कर सकूंगा''. -ललन पासवान, विधायक, पीरपैंती

पीरपैंती से मुरारी पासवान को मिला टिकट: भागलपुर जिले में एनडीए ने सभी सातों विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है. जिसमें से तीन सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है. सबसे पहले अगर हम बात करें भाजपा की तो भाजपा ने पीरपैंती जो सुरक्षित सीट है, वहां से हर बार अपना चेहरा बदला है. इस बार फिर भाजपा ने वर्तमान विधायक ललन पासवान का टिकट काटते हुए आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवक मुरारी पासवान पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है.

भागलपुर: टिकट घोषणा होने के बाद लगातार बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं. इसी बीच पीरपैंती के विधायक ललन पासवान ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है. पीरपैंती से भाजपा ने इस बार मुरारी पासवान को टिकट दे दिया है. टिकट की घोषणा होते ही देर रात ललन पासवान ने अपना त्याग पत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भेज दिया है.

पार्टी नेतृत्व पर खड़े हो रहे सवाल: भड़ास निकालने वाले नेताओं में भाजपा मीडियापैनलिस्ट प्रीति शेखर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत शामिल हैं. दोनों नेता बीजेपी के खिलाफ पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

कहलगांव से पवन यादव का कटा टिकट: कहलगांव जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया था, वहां भी सिटिंग एमएलए पवन यादव का टिकट काटकर जेडीयू से शोभानंद मुकेश को टिकट दिया गया है, जबकि गोपालपुर विधानसभा से विवादित विधायक गोपाल मंडल का टिकट काटते हुए राजद से जदयू में शामिल हुए शैलेश मंडल उर्फ बोलो मंडल पर भरोसा जताया गया है. बूलो मंडल राजद से भागलपुर के एक बार सांसद रहे हैं. एक वर्ष पहली ही जदयू में शामिल हुए हैं.

बिहपुर से इंजीनियर शैलेंद्र को टिकट: बिहपुर सीट भाजपा के लिए परंपरागत सीट रही है. वहां पुराने चेहरे इंजीनियर शैलेंद्र पर ही पार्टी ने भरोसा किया है और फिर से उन्हें टिकट सौंपा है. सुल्तानगंज में जेडीयू ने प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को टिकट देकर फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है. वहीं, नाथनगर जहां जदयू हमेशा चुनाव लड़ती रही थी. इस बार यह सीट अपने गठबंधन के साथी लोजपा(आर) के लिए छोड़ी गई है. लोजपा(आर)ने यहां जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव पर भरोसा जताया है.

भागलपुर से चुनावी मैदान में रोहित पांडे: भागलपुर में भाजपा ने पिछली बार के उम्मीदवार रोहित पांडे पर ही भरोसा जताते हुए टिकट दिया है. रोहित पांडे पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा से महज 946 वोट से पराजित हो गए थे. ऐसे में कह सकते हैं कि पूरे भागलपुर में जातिगत समीकरण के साथ-साथ चौंकाने वाला फैसला भी एनडीए ने लिया है. अब सभी नामांकन की तैयारी में हैं.

महागठबंधन ने यहां नहीं उतारा उम्मीदवार: वहीं, महागठबंधन से अब तक पीरपैंती, कहलगांव,नाथनगर, गोपालपुर, बिहपुर और भागलपुर सीट का ऐलान ऑफिशियल तौर पर नहीं किया है. हालांकि भागलपुर सीट अजीत शर्मा के खाते में है. उन्होंने नामांकन की तैयारी शुरू कर दी है. सुल्तानगंज से कांग्रेस ने पुराने चेहरे ललन यादव पर भरोसा जताते हुए ऑफिशियल अनाउंस करते हुए टिकट दिया है.

ये भी पढ़ें-