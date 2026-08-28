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पिरान कलियर उर्स मेले में हंगामा, पुलिस ने फटकारी लाठियां, जानिए वजह

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स/मेले के बीच झूला सर्कस ग्राउंड में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कुछ पुलिसकर्मी ग्राउंड में लगे गन्ने के जूस का ठेला हटाने के लिए पहुंचे. इस दौरान पुलिसकर्मियों और ठेला संचालक के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ने लगा. मौके पर मौजूद कुछ जायरीनों व लोगों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया. काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई. सूचना मिलते ही थाने से अतिरिक्त पुलिसबल मौके पर पहुंचा. भीड़ को हटाने के लिए लाठियां फटकारनी पड़ी. जिसके बाद मौके पर जमा भीड़ तितर-बितर हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिरान कलियर में उर्स के बीच झूला सर्कस ग्राउंड में लगे गन्ने के जूस के ठेले को हटाने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों और ठेला संचालक के बीच पहले कहासुनी हुई. इसी बीच एक पुलिसकर्मी ठेला संचालक की बाइक को लेकर जाने लगा. जिस पर ठेला संचालक और आसपास मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों को घेर लिया. बढ़ते विवाद के बीच पुलिसकर्मियों ने खुद को घिरा हुआ देख मामले की सूचना थाने को दी.

पिरान कलियर उर्स मेला (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही तत्काल थाने से अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और भीड़ को हटाने का प्रयास किया. बताया जा रहा है कि इस दौरान भीड़ और पुलिस के बीच जमकर बहस हो गई. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लाठियां फटकार दी. जिसके बाद मौके पर मौजूद लोग इधर-उधर हट गए. जिसके बाद पुलिसकर्मी एक युवक को हिरासत में लेकर थाने चले गए. संबंधित बाइक को भी अपने साथ थाने ले जाया गया.