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पिरान कलियर उर्स को लेकर एक्टिव पुलिस, चार जोन में बंटा क्षेत्र, वाहनों की नो एंट्री

रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेले के समापन के तुरंत बाद ही अब पिरान कलियर में 758वां सालाना उर्स शुरू हो चुका है. यह भी पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. बड़ी संख्या में देशभर के अलग-अलग हिस्सों से जायरीनों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और पार्किंग व्यवस्था का पूरा प्लान तैयार कर लिया है.

मेला क्षेत्र को चार जोन और 16 सेक्टर में बांटकर करीब 600 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है. साथ ही उर्स के दौरान बड़ी संख्या में जायरीनों के पहुंचने को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए 24 स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे. जायरीनों के वाहनों के लिए 13 अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से दरगाह परिसर के एक किलोमीटर के दायरे को जीरो जोन घोषित किया गया है. इस क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

हरिद्वार जिले के रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक की विश्व प्रसिद्ध दरगाह स्थल है. यहां पर हर वर्ष उर्स (मेले) का आयोजन होता है. जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी भारी संख्या में जायरीन पहुंचते हैं. जायरीनों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है.