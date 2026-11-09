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एक साल से पुलिस को चकमा दे रहा था दिल्ली-यूपी का शातिर नशा तस्कर, गाजियाबाद से किया गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले की पिरान कलियर थाना पुलिस ने नशे के काले कारोबार में शामिल 25 हजार के इनामी को गिरफ्तार किया है. दरअसल, गांजा तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा अमजद सिद्दीकी नाम का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए शातिराना तरीके अपनाना रहा था. आरोपी को कलियर पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया है. करीब एक साल से फरारी काट रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन आरोप हर बार ठिकाना बदल-बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था. आखिरकार पुलिस की रणनीति काम आई और इनामी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया.

मामले की शुरुआत 15 जुलाई साल 2025 को हुई थी, एएनटीएफ टीम ने कलियर थाना क्षेत्र के बेड़पुर स्थित शाहजी पीर तिराहे के पास कार्रवाई करते हुए साबिर हुसैन को 21 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस पूछताछ में आरोपी साबिर ने खुलासा किया कि गांजे की यह खेप गाजियाबाद निवासी अमजद सिद्दीकी से लेकर आया था और इस खेप को कलियर में एक महिला तक पहुंचाया जाना था. इसके बाद कलियर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.