एक साल से पुलिस को चकमा दे रहा था दिल्ली-यूपी का शातिर नशा तस्कर, गाजियाबाद से किया गिरफ्तार
हरिद्वार जिले की पिरान कलियर थाना पुलिस नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुई है. इसी कड़ी में पुलिस ने इनामी नशा तस्कर को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2026 at 7:26 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 7:37 AM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले की पिरान कलियर थाना पुलिस ने नशे के काले कारोबार में शामिल 25 हजार के इनामी को गिरफ्तार किया है. दरअसल, गांजा तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा अमजद सिद्दीकी नाम का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए शातिराना तरीके अपनाना रहा था. आरोपी को कलियर पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया है. करीब एक साल से फरारी काट रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन आरोप हर बार ठिकाना बदल-बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था. आखिरकार पुलिस की रणनीति काम आई और इनामी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया.
मामले की शुरुआत 15 जुलाई साल 2025 को हुई थी, एएनटीएफ टीम ने कलियर थाना क्षेत्र के बेड़पुर स्थित शाहजी पीर तिराहे के पास कार्रवाई करते हुए साबिर हुसैन को 21 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस पूछताछ में आरोपी साबिर ने खुलासा किया कि गांजे की यह खेप गाजियाबाद निवासी अमजद सिद्दीकी से लेकर आया था और इस खेप को कलियर में एक महिला तक पहुंचाया जाना था. इसके बाद कलियर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.
इसके बाद मामले में महिला और साबिर के खिलाफ पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया, लेकिन तीसरा आरोपी अमजद पुलिस की पकड़ से बाहर रहा, हालांकि पुलिस ने गाजियाबाद में उसके संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी गई, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया, वहीं लगातार फरारी के चलते उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया. इसके बावजूद वह लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा, ऑपरेशन प्रहार और नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत कलियर पुलिस ने आरोपी की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी.
वहीं मैनुअल पुलिसिंग के जरिए सुराग जुटाते हुए पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी स्थित थाना अंकुर विहार क्षेत्र की वेद बिहार कॉलोनी में दबिश दी और अमजद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया. पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ गाजियाबाद और दिल्ली में एनडीपीएस एक्ट, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं, अब पुलिस उसके आपराधिक नेटवर्क और नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है.
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