पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में कई खुलासे, 'जिन्न' के नाम पर ठगी व जहर देकर हत्या करने वाला आरोपी तांत्रिक 5 दिन की पुलिस रिमांड पर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर 8 फरवरी को एक कार में तीन लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद निवासी 72 वर्षीय कथित तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया. आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार करने के बाद उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की तह तक जाएगी.

डीसीपी आउटर सचिन शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि अभी तक पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने जिन्न साधना और धनवर्षा का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया. पुलिस के मुताबिक, वह अपने क्लाइंट्स से महिलाओं की तस्वीरें मंगवाता था. तस्वीरों में महिलाओं को खुले बालों में हाथ में अपनी व्यक्तिगत जानकारी लिखी हुई पर्ची के साथ खड़े होने के लिए कहा जाता था. ये तस्वीरें कथित रूप से विभिन्न ग्रुपों व संपर्कों में साझा की जाती थीं. आरोप है कि कमरुद्दीन अपने क्लाइंट्स से करीब दो लाख रुपये लेकर धनवर्षा का वादा करता था. जब परिणाम नहीं मिलते थे तो वह बहाने बनाने लगता था, जैसे कि महिला को किसी जानवर ने काट लिया हो या उसने कोई सर्जरी करवाई होगी.

घातक मिश्रण देकर करता था हत्या: पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने सल्फास, नींद की गोलियों व कोल्ड ड्रिंक का घातक मिश्रण तैयार किया था. इसी जहरीले पेय को तीनों पीड़ितों को पिलाया गया, जिसके बाद उनकी तत्काल मौत हो गई. दिल्ली पुलिस इस मामले में फिरोजाबाद के एक व्यक्ति से भी पूछताछ कर रही है, जिस पर सल्फास उपलब्ध कराने का संदेह है. साथ ही इसकी भी जांच की जा रही है कि नींद की गोलियां कहां से लाई गईं और आरोपी ने यह जहरीला मिश्रण बनाना कैसे सीखा.

अन्य राज्यों में भी हत्या के मामले दर्ज: जांच के दौरान मृतक महिला के फोन से कई लड़कियों व महिलाओं की तस्वीरें मिलीं. कॉल डिटेल रिकॉर्ड व तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई गई. पुलिस के मुताबिक, महिला ने आरोपी की लोकेशन एक व्यक्ति के साथ साझा की थी, जिससे उसे ट्रैक करने में मदद मिली. उसी व्यक्ति की जेब से जिन्न मंत्र भी बरामद हुआ है. कमरुद्दीन के खिलाफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली में छह हत्या के मामलों में आधिकारिक रूप से लिंक सामने आए हैं, जबकि दो अन्य हत्याओं में भी उसकी संलिप्तता का शक है. पुलिस जब लोनी स्थित उसके ठिकाने पर बच्चे के इलाज के बहाने पहुंची तो वह 15 फुट ऊंची दीवार फांदकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाद में पकड़ लिया गया.

इलाके में भी दहशत फैलाकर रखता था आरोपी: पुलिस जांच में सामने आया है कि स्थानीय लोगों में आरोपी का भय था. विवाद होने पर वह लोगों को धमकाता व उनके घरों के बाहर संदिग्ध वस्तुएं रखकर डराता था. वह मुलाकात के दौरान क्लाइंट्स से फोन फ्लाइट मोड पर रखने को कहता था. साथ ही सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए सावधानी बरतता था. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को दोपहर 3:02 बजे गुलाबी बैग के साथ पीड़ितों की कार से उतरते देखा गया था.