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पीपो पुल बनकर तैयार; आगरा-खंदौली अब सिर्फ 10 किलोमीटर, समय-पैसा-ईंधन की बचत संग जाम से मुक्ति

करीब 1 करोड़ की लागत से गांव पोइया (खंदौली) से पोइया घाट (दयालबाग) के बीच यमुना नदी पर ये पुल बनाया गया है.

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यमुना नदी पर बने पुल से आगरा-खंदौली की यात्रा आसान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 8:42 PM IST

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आगरा: यूपी के आगरा में 1 लाख की आबादी और हजारों राहगीरों की राह आसान हो गई है. दयालबाग के पोइया घाट पर यमुना पर पीपों का पुल बनकर तैयार है. जिससे आगरा से खंदौली की दूरी 10 किलोमीटर कम हो गई है. जिससे अब लोगों के समय की बचत होगी. डीजल और पेट्राल भी कम खर्च होने के साथ ही जाम से मुक्ति भी मिलेगी. ईटीवी भारत की टीम ने पीपों के पुल के विधिवत उद्घाटन से पहले ही गुजरने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन सवारों से बात की. जिसमें सभी ने इस सुविधा की सरहना की.

लोगों ने की तारीफ कहा अब मंजिल आसान (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि आगरा से खंदौली की दूरी करीब 20 किलोमीटर से अधिक है. ये दूरी भगवान टॉकीज से वाटर वर्क्स, रामबाग चौराहा, टेढ़ी बगिया से होकर हाथरस रोड पर तय की जाती है. नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की वजह वाटर वर्क्स, रामबाग और टेढ़ी बगिया पर आए दिन वाहनों के दबाव की वजह से जाम लगता है. जिससे लोगों को परेशानी होती है. ऐसे में लंबे समय से खंदौली के लोग पोइया घाट पर यमुना पर पीपों के पुल की मांग कर रहे थे.

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पुल से गुजरते लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)
पुल बनकर तैयार, जल्द होगा उद्घाटन: यमुना नदी पर खंदौली क्षेत्र के गांव पोइया को दयालबाग के पोइया घाट से जोड़ने के लिए पीपों का पुल बनकर तैयार हो गया है. जिससे गुरुवार से ही ग्रामीण अपने वाहन वहां से गुजारने लगे हैं. अभी तक पीपों के पुल का औपचारिक उद्घाटन होना है. एत्मादपुर विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि जनता की मांग और सुविधा को लेकर करीब 1 करोड़ की लागत से गांव पोइया (खंदौली) से पोइया घाट (दयालबाग ) के बीच यमुना नदी पर पीपा पुल बनाया गया है. इसके उद्घाटन के लिए आगरा के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री, आगरा ग्रामीण की विधायक बेबीरानी मौर्य से संपर्क किया है. दोनों का समय मिलते ही इसका उद्घाटन किया जाएगा. स्थाई समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
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पुल से गुजरते लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)
खंदौली की दूरी अब 10 किलोमीटर: बता दें कि यमुना नदी पर अब पीपों का पुल शुरू होने से दयालबाग के पोइया घाट से आगरा-अलीगढ हाईवे की दूरी केवल 3 किलोमीटर रह जाएगी. कहें तो भगवान टॉकीज से खंदौली की दूरी महज 10 किलोमीटर ही रह जायेगी. अब दयालबाग के पोइया घाट से खंदौली होकर सादाबाद, हाथरस, अलीगढ़ जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बन गया है. जबकि, अभी रामबाग से टेढ़ी बगिया होकर खंदौली लोग आते जाते हैं. इस रूट से भगवान टॉकीज से खंदौली की दूरी 20 किलोमीटर है. इन गांवों के लोगों की राह आसान: यमुना नदी पर पीपों के पुल निर्माण से कार, दोपहिया वाहन, पैदल राहगीरों को सीधा लाभ मिलेगा. इससे नंदलालपुर, पोइया, पीली पोखर, उजरई, बगलघूंसा, मलूपुर, रामनगर, खंदौली, आबिदगढ़, उजरई समेत दर्जनों आसपास के गांवों के लोगों को दयालबाग और भगवान टॉकीज पहुंचने में आसानी होगी.
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सीधे पहुंचे शहर-खंदौली: खासपुर निवासी राम स्वरूप ने बताया कि भगवान टॉकीज से खंदौली जाने के लिए रामबाग और टेढी बगिया होकर जाते हैं. जो लंबा था. जाम भी मिलता था. अब पीपों के पुल से पोइया घाट से खंदौली की दूरी करीब पांच किलोमीटर रह गई है. इसके किसानों को अधिक फायदा होगा. इस रूट से सीधे सिकंदरा मंडी में सब्जियां ले जा सकेंगे. स्टूडेंट हर्ष ने बताया कि पीपों के पुल से यह फायदा हुआ कि शहर आने के लिए रामबाग से घूमकर आना होता था. अब सीधे ही भगवान टॉकीज से शहर आ जाएंगे. दूरी कम और समय भी कम लगेगा.
फ्री में यमुना नदी पार, समय की बचत: गांव टर्रकपुर के रविकांत उपाध्याय ने बताया कि मुझे हर दिन रामबाग होकर शहर आना जाता होता है. भगवान टॉकीज स्थित दीवानी से अपने गांव आ रहा हूं. पीपों के पुल से पता नहीं चला और गांव के पास आ गया. मेरे गांव से शहर की दूरी 12 किलोमीटर है. पीपों का पुल बनने से अब गांव की दूरी छह किलोमीटर ही रह गई है. सरकार और क्षेत्रीय विधायक का प्रयास सराहनीय है. गांव पोइया निवासी दूधिया ललित निषाद ने बताया कि रामबाग होकर शहर आते जाते थे. इसके साथ ही नाव से यमुना नदी पार करते थे. दूध लेकर नाव से दोनों ओर से आने जाने के लिए 80 रुपये देना पडता था. अब नाव में बैठने की जरूरत नहीं है. जिससे रुपये भी नहीं लगेंगे. शहर जाने में अब समय भी कम लगेगा.

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