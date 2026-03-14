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पीपो पुल बनकर तैयार; आगरा-खंदौली अब सिर्फ 10 किलोमीटर, समय-पैसा-ईंधन की बचत संग जाम से मुक्ति

आगरा: यूपी के आगरा में 1 लाख की आबादी और हजारों राहगीरों की राह आसान हो गई है. दयालबाग के पोइया घाट पर यमुना पर पीपों का पुल बनकर तैयार है. जिससे आगरा से खंदौली की दूरी 10 किलोमीटर कम हो गई है. जिससे अब लोगों के समय की बचत होगी. डीजल और पेट्राल भी कम खर्च होने के साथ ही जाम से मुक्ति भी मिलेगी. ईटीवी भारत की टीम ने पीपों के पुल के विधिवत उद्घाटन से पहले ही गुजरने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन सवारों से बात की. जिसमें सभी ने इस सुविधा की सरहना की.

लोगों ने की तारीफ कहा अब मंजिल आसान (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि आगरा से खंदौली की दूरी करीब 20 किलोमीटर से अधिक है. ये दूरी भगवान टॉकीज से वाटर वर्क्स, रामबाग चौराहा, टेढ़ी बगिया से होकर हाथरस रोड पर तय की जाती है. नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की वजह वाटर वर्क्स, रामबाग और टेढ़ी बगिया पर आए दिन वाहनों के दबाव की वजह से जाम लगता है. जिससे लोगों को परेशानी होती है. ऐसे में लंबे समय से खंदौली के लोग पोइया घाट पर यमुना पर पीपों के पुल की मांग कर रहे थे.

पुल से गुजरते लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

यमुना नदी पर खंदौली क्षेत्र के गांव पोइया को दयालबाग के पोइया घाट से जोड़ने के लिए पीपों का पुल बनकर तैयार हो गया है. जिससे गुरुवार से ही ग्रामीण अपने वाहन वहां से गुजारने लगे हैं. अभी तक पीपों के पुल का औपचारिक उद्घाटन होना है. एत्मादपुर विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि जनता की मांग और सुविधा को लेकर करीब 1 करोड़ की लागत से गांव पोइया (खंदौली) से पोइया घाट (दयालबाग ) के बीच यमुना नदी पर पीपा पुल बनाया गया है. इसके उद्घाटन के लिए आगरा के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री, आगरा ग्रामीण की विधायक बेबीरानी मौर्य से संपर्क किया है. दोनों का समय मिलते ही इसका उद्घाटन किया जाएगा. स्थाई समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

पुल से गुजरते लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें कि यमुना नदी पर अब पीपों का पुल शुरू होने से दयालबाग के पोइया घाट से आगरा-अलीगढ हाईवे की दूरी केवल 3 किलोमीटर रह जाएगी. कहें तो भगवान टॉकीज से खंदौली की दूरी महज 10 किलोमीटर ही रह जायेगी. अब दयालबाग के पोइया घाट से खंदौली होकर सादाबाद, हाथरस, अलीगढ़ जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बन गया है. जबकि, अभी रामबाग से टेढ़ी बगिया होकर खंदौली लोग आते जाते हैं. इस रूट से भगवान टॉकीज से खंदौली की दूरी 20 किलोमीटर है.

यमुना नदी पर पीपों के पुल निर्माण से कार, दोपहिया वाहन, पैदल राहगीरों को सीधा लाभ मिलेगा. इससे नंदलालपुर, पोइया, पीली पोखर, उजरई, बगलघूंसा, मलूपुर, रामनगर, खंदौली, आबिदगढ़, उजरई समेत दर्जनों आसपास के गांवों के लोगों को दयालबाग और भगवान टॉकीज पहुंचने में आसानी होगी.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

खासपुर निवासी राम स्वरूप ने बताया कि भगवान टॉकीज से खंदौली जाने के लिए रामबाग और टेढी बगिया होकर जाते हैं. जो लंबा था. जाम भी मिलता था. अब पीपों के पुल से पोइया घाट से खंदौली की दूरी करीब पांच किलोमीटर रह गई है. इसके किसानों को अधिक फायदा होगा. इस रूट से सीधे सिकंदरा मंडी में सब्जियां ले जा सकेंगे. स्टूडेंट हर्ष ने बताया कि पीपों के पुल से यह फायदा हुआ कि शहर आने के लिए रामबाग से घूमकर आना होता था. अब सीधे ही भगवान टॉकीज से शहर आ जाएंगे. दूरी कम और समय भी कम लगेगा.