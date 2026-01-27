उत्तरकाशी में सड़क पर जंग खा रहे पाइप, 2 साल से अधर में क्वाडी पेयजल योजना, जानिए कहां फंसा पेंच
उत्तरकाशी जिले में वन अधिनियम की वजह से करीब 52 पेयजल योजनाएं लंबित, क्वाडी पेयजल योजना के पाइप सड़क पर खा रहे जंग
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 27, 2026 at 4:47 PM IST
उत्तरकाशी: वन अधिनियम के फेर में फंसी क्वाडी पेयजल योजना के पाइप दो साल से सड़क पर जंग खा रहे हैं. सड़क पर पड़े पेयजल योजना के पाइपों की अब चोरी होने का भी भय बना हुआ है. जल जीवन मिशन के तहत क्वाड़ी गांव के लिए 40.25 (चालीस लाख पच्चीस हजार) की लागत से स्वीकृत पेयजल योजना वन विभाग के अड़चन की वजह से दो साल बाद भी नहीं बन पाई है.
वाटर सप्लाई टैंक बनकर तैयार, पाइप बिछाने के लिए वन विभाग से नहीं मिली अनुमति: योजना को क्वाड़ी गांव से 6 किमी दूर स्यालडी जल स्रोत से बिछाया जाना था, जिसका क्वाड़ी और कुंड गांव की एक हजार आबादी को लाभ मिलना था. पेयजल योजना के तहत बनने वाला सप्लाई टैंक भी बन कर तैयार है. पाइप बिछाने का काम बाकी रह गया था, लेकिन उन्हें बिछाने के लिए वन विभाग की अनुमति नहीं मिल पाई.
पेयजल योजना सौ परिवारों की बुझाती प्यास, 2 साल से अधर में लटकी: क्वाडी गांव के सौ परिवारों की प्यास बुझाने के लिए स्यालडी तोक से सात किमी लंबी पेयजल लाइन बिछाई जानी थी, जो दो सालों से वन विभाग के अड़ंगे में उलझ कर रह गई है. वहीं, कार्यदायी संस्था जल निगम दो साल बाद भी वन विभाग की आपत्ति को क्लियर नहीं कर पाया है.
क्वाड़ी के पूर्व प्रधान ने कही ये बात: वहीं, क्वाड़ी के पूर्व प्रधान शांतिलाल का कहना है कि योजना बनने से पेयजल किल्लत दूर होने की उम्मीद जगी थी, जो 2 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई. गर्मियों में ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है.
क्या बोले वनाधिकारी?
"क्वाड़ी पेयजल योजना पर भारत सरकार की नोडल एजेंसी की ओर से आपत्ति लगाई गई है. जिसका सिनेरियो बदला जाना था. विभागीय सूचना से 6 महीने पहले कार्यदायी संस्था को अवगत करवाया गया था, जिसे अब नोडल एजेंसी की ओर से डीलिस्ट किया गया है. जिसकी दोबारा प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी."- साधुलाल पलियाल , उप प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग
क्या कहते हैं अधिकारी?
"पूरे जिले में वन अधिनियम की वजह से करीब 52 योजनाएं अभी लंबित हैं. जिनमें क्वाड़ी पेयजल योजना भी शामिल है. सभी योजनाओं का बारी-बारी से निपटारा किया जा रहा है."- त्रेपन सिंह भंडारी, सहायक अभियंता, पेयजल निर्माण निगम उत्तरकाशी
